IPS no tiene ni antialérgicos, pero Vicente Bataglia seguirá en su puesto según Marito

Mientras el doctor Vicente Bataglia, presidente del Consejo Administrativo del Instituto de Previsión Social (IPS) sigue firme en su puesto, los aportantes del seguro social siguen soportando la desidia y el desinterés hacia la salud.

El miércoles último, el presidente de la República Mario Abdo Benítez, aseguró que el médico seguirá al frente del ente, pese a las incontables denuncias y el reinante caos en la previsional.

En el Hospital Central, incluso están suspendiendo sesiones de quimioterapia por falta de medicamentos sumamente básicos, como el Analer (nombre comercial de un anthistamínico), según denunció Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

“El (Marito) tiene la autoridad y eso no se discute. Tendrá sus criterios, pero lamentablemente no percibimos que le importe la salud y bienestar de los pacientes. Primero está la vida, luego los demás intereses. Nosotros vamos a seguir reclamando”, dijo a ABC la representante de la asociación.

Villasanti aseguró así que están en completo desacuerdo con la intensión del presidente de la República y que existen un sinfín de documentos que pueden demostrar “la ineficiente gestión” de Vicente Bataglia.

“Mario Abdo es el que tiene la lapicera y hace lo que quiere. Los culpables somos nosotros porque le votamos”, criticó.

Sobre la falta de medicamentos oncológicos, Villasanti dijo que “todo sigue igual” y que hay pacientes que deben suspender sus tratamientos por la carencia de fármacos.

“Siempre hay que comprar algo. Ayer (miércoles) le iban a suspender la quimioterapia a una paciente porque el IPS no tiene analer. Mediante que otro paciente le ayudó prestándole el medicamento, pudo hacerse su tratamiento y no perder el turno”, contó Villasanti.

Falta de medicamentos es criminal

El doctor Edilberto Rivarola, presidente de la Asociación de Médicos del IPS, también comentó sobre la triste situación que deben pasar por asegurados de la previsional. Mencionó justamente a los pacientes oncológicos, que padecen la falta de medicamentos y que según dijo, es uno de los motivos principales por el cual Vicente Bataglia debe ser echado del cargo.

“Son problemas graves los que se está teniendo con la falta de medicamentos oncológicos. Eso es criminal. Le estamos dejando a pacientes sin sus tratamientos, sin la continuidad de sus quimioterapias. Esos pacientes desmejoran y se mueren, pero el Consejo dice que no es responsabilidad de ellos”, criticó el médico.

Rivarola recordó también la responsabilidad que tiene el sector empresarial, que tiene un representante en el Consejo Administrativo del IPS.

“Nunca nadie se acuerda de ellos”, sostuvo, asegurando que el modelo actual del consejo debe ser modificado para poder hacer cambios reales.

“Todo lo que se haga en el IPS con este actual modelo y sistema, simplemente no tendrá resultados. Mientras no se haga una cirugía profunda en la modernización de la carta orgánica y mientras no se cambie el modelo de conformación del Consejo Administrativo, va ser muy difícil que algo cambie”, sostuvo Rivarola.

IPS está plagado de corrupción

Al conocer la postura de Mario Abdo sobre mantener a Vicente Bataglia como presidente del IPS, el doctor Jorge Rodas, presidente del Circulo Paraguayo de Médicos (CPM), sostuvo que “su administración (de Bataglia) en términos médicos es anémica y con fuerte tufo a corrupción. Debe haber otros motivos, porque si Marito lo mantiene en su puesto, no es por su gestión”.

Según su opinión personal, el IPS está “plagado de corrupción” en tanto que la Superintendencia de Salud -ente que debería encargarse de controlar a los establecimientos de salud- “es un florero”.