Pobladores se manifestaron frente al puesto de salud de Mayor Martínez

Cientos de pobladores se juntaron frente al puesto de salud de la ciudad de Mayor Martínez, para exigir al ministro de Salud, Julio Borba a que devuelva el cargo a la única médica de la zona, Cristina Ayala, quien mediante una resolución fue reemplazada por una técnica en servicio social.

Los pobladores reclaman que la Dra. Cristina Ayala, vuelva a ocupar el cargo ya que nunca tuvo problemas en atender a todas las personas sin distinción alguna. La misma también se desempeña como encargada de la Atención Primaria a la Salud (APS) en el lugar y conoce a cada paciente de la zona.

El director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Aníbal Espínola, llegó hasta el lugar para dar explicación a los manifestantes sobre el caso. Mencionó que el puesto de salud hace tiempo estaba acéfalo, y que no existe ninguna resolución del Ministerio de Salud, por el cual la Dra. Cristina Ayala era la directora, y que por esa razón se vieron obligados a poner a una encargada administrativa que recayó en la persona de Rosalba Mariza Ayala de Sánchez, una antigua funcionaria de salud y quien también se desempeña como jefa del Programa de Ampliación de Inmunizaciones (PAI).

Según el director regional Aníbal Espínola, con la resolución del MSP y BS, busca descomprimir la carga de trabajo que tenia la Dra. Cristina Ayala. “No se puede puede explotar a la Dra. Ayala, 16 horas por día sin ninguna remuneración extra”, dijo el doctor Espínola.

Explicó que la doctora Cristina Ayala, no fue removida del cargo y que seguirá como encargada de la Atención Primaria de la Salud (APS). “Ella nunca fue removida del cargo, ella sigue siendo la encargada de la unidad de la salud de la familia”, acotó.

En otro momento, indicó la idea es alivianar el trabajo a la Dra. Cristina Ayala. " Así ella va a poder encargarse exclusivamente a la parte asistencial y a sus estrategia de APS y el puesto de salud ya cae sobre otro profesional“, señaló.

Agregó que están gestionando para contratar más médicos que puedan brindar sus servicios en el puesto de salud de Mayor Martínez. “Estamos viendo para contratar más médicos que puedan atender en el puesto de salud, así tendremos médicos en APS y también en el puesto de salud”, indicó.

Los pobladores emplazaron por 8 días al doctor Aníbal Espínola, para que solucione el inconveniente que ocasionó la resolución firmada por el ministro de Salud Julio Borba, quien también es oriundo de esta comunidad.

La manifestante Dionisia Ramírez, solicitó a que vuelva la Dra. Cristina Ayala como directora del puesto de salud. “Mediante ella yo sigo viva, ella me salvó por qué tuve tres operaciones y ella siempre me atiende a cualquier hora y me atiende bien”, dijo la mujer.

Don Cayetano Marecos, otro poblador de la zona, dijo que no están de acuerdo con la designación de la nueva directora administrativa, por lo que solicitó la vuelta de la médica. “Ella estudió en Cuba, es una profesional, no se puede poner a una técnica en reemplazo a una doctora, ella es oriunda del pueblo, queremos justicia”, comentó.

Al lugar también asistió el intendente de Mayor Martínez, Ariel Arce, quien manifestó su preocupación por el reemplazo ocurrido en el puesto de salud de la ciudad. “Cristina es la doctora de toda la gente de Mayor Martínez sin distinción, y aquí estamos como ciudadanos para reclamar nuestro derecho por la salud. Pensamos que todos los paraguayos nos merecemos una atención digna, nuestra doctora en plena pandemia trabajaba las 24 horas”, manifestó el intendente.