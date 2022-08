Pobladores piden que el puesto de salud de Paso de Patria se eleve de categoría

La ciudad de Paso de Patria esta ubicada en el vértice del río Paraná y Paraguay, a 70 km hacia el suroeste de la ciudad de Pilar.

La zona es rica en historia; aquí el Mariscal Francisco Solano López y el ejército paraguayo pusieron resistencia a los enemigos que intentaron acabar con la Raza Guaraní.

En esta zona hubo varias batallas, la que más se recuerda es la de Curupayty, liderada por el general José Eduvigis Díaz y otro lugar muy recordado es Yataity Corá, en donde el mariscal Francisco Solano López, tuvo la entrevista con el general argentino Bartolomé Mitre, así como Paso Pucú donde López estableció su cuartel general.

En la época de la Guerra de la Triple Alianza, en esta zona, el mariscal Francisco Solano López estableció el primer hospital de sangre del país. Lo paradójico es que en este siglo la ciudad de Paso de Patria no cuenta con un centro de salud en donde se le atienda a los ciudadanos durante las 24 horas.

La ciudad solo tiene un puesto de salud, que de lunes a viernes abre sus puertas con 12 funcionarios entre administrativos y enfermeras. Los fines de semana solo cuenta con un enfermero de guardia de día y a la noche, como toda la semana, el puesto de salud está cerrado.

Los pobladores viven en la orfandad de los médicos según comentaron. La que era directora del puesto de salud la Dra. Nélida Cardozo, se acogió al beneficio de la jubilación por lo tanto ya no atiende en el puesto de salud.

También se quejaron de que solo una médica atiende en el puesto y que no es suficiente para la cantidad de pacientes que existe en el lugar. Por lo tanto, exigen que el Ministerio de Salud eleve de categoría el puesto de salud y se convierta en un centro de salud para que haya atención durante las 24 horas con doctores y enfermeras.

Todo está politizado

Para el intendente municipal de Paso de Patria, Antonio Gómez (PLRA), la ciudad está en pésimas condiciones en relación a lo sanitario.

“Aquí no hay organización, no hay profesionales que atienden de noche, uno no puede enfermarse de noche, ahora no tenemos directora en el puesto de salud, todo está politizado y aquí sale perdiendo la población”, dijo el jefe comunal.

Gómez pidió al ministro de Salud Julio Borba, mirar hacia el interior del país y en especial hacia el departamento de Ñeembucú, principalmente para elevar de categoría el puesto de salud como Paso de Patria.

La Duodécima Región Sanitaria cuenta con varios puestos de salud en el departamento que también están esperando ser elevados de categoría: San Juan de Ñeembucú, Laureles, Cerrito, Villa Franca, Mayor Martínez, Paso de Patria, Desmochados y Humaitá.