Yby Yaú: denuncian desaparición de un docente

De acuerdo a la denuncia presentada en la comisaría 7ª de Yby Yaú, por Narcisa Ayala de Alfonso, esposa de Alfonso Prieto, su marido salió ayer de su domicilio con destino a la ciudad de Horqueta donde vive la madre del ahora desaparecido. El docente se movilizaba en una motocicleta de la marca Kenton Viva, color amarillo.

La mujer asegura que desde ese momento no tuvo más comunicación con su marido. Intentó en varias ocasiones comunicarse vía telefónica, pero no salía la comunicación y tampoco recibía mensajes vía WhatsApp. Indicó que realizó averiguaciones con parientes de su esposo, quienes le manifestaron que no llegó a Horqueta.

El desaparecido es alto, cutis rubio y en el momento vestía una camisa manga larga de color blanco con raya, un sombrero de color marrón y un pantalón de color marrón oscuro, zapatos de color negro y una portafolio de mano color negro. Agregó que el docente lleva puesto una sonda al costado de su panza ya que se encontraba con problema de salud.