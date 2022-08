Exigen desalojo de tierras en litigio de Yasy Cañy

Vinicio Tomás Frutos, propietario de 70 hectáreas de la propiedad, exhibió tres títulos para ratificar que es legítimo dueño de la extensión mencionada que fue adquiriendo de a poco de los antiguos propietarios del lugar. Precisó que ya es el tercer dueño, pero que no pudo trabajar aun dichas tierras debido a la invasión que sufrió desde hace 10 años.

“Ellos no tienen ningún documento, 5 años tuvieron tiempo para presentar y no lo hicieron. Yo tenía 80 animales vacunos, cerdos, gallinas, huerta en el lugar, luego ellos ingresaron, me amenazaron para salir y me robaron mi transformador, mi motobomba de agua, pelaron mi casa, tenía como 30 hectáreas de monte y talaron todo de mí”, denunció.

Por su parte Román Cantero, uno de los dirigentes sintierras, dijo que las tierras pertenecen al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), instancia donde se encuentran gestionando actualmente la legalización a favor de los ocupantes.

Aseguró que desde hace 15 años viven en dichas tierras y ya en varias oportunidades se realizó desalojo en el lugar pero que no piensan retroceder. Aclaró que no cuentan con derecho de ocupación del Indert, pero que están exigiendo la mensura judicial.

En tanto, el agente fiscal Lucrecio Cabrera de Curuguaty, quien se constituyó días atrás en el lugar, dijo que emplazó por una semana a los ocupantes a que abandonen las propiedades ajenas, de lo contrario advirtió que podría realizar un procedimiento en base a los documentos que presentaron los propietarios.