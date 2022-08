Luthier luqueña, precandidata a vicepresidenta, asegura que honrará a las mujeres paraguayas

El precandidato liberal a la presidencia Martín Burt presentó a Luz Borja como su dupla para las próximas elecciones, quien lo acompañará como aspirante a vicepresidenta. Ella es conocida por la fabricación de arpas y guitarras junto a su padre. Hasta hace pocas semanas ocupó el cargo de directora de Turismo en la Municipalidad de Luque, cargo al que renunció para dedicarse de lleno a su campaña electoral.

Borja aseguró que si llega a ganar las elecciones, honrará durante su gobierno “ese lugar que se ganó la mujer paraguaya” dentro de la política. Agregó que el plan de gobierno junto a Martín Burt, contempla generar fuentes de trabajos que dignifiquen a los obreros, mejorar las condiciones de vida tanto en el campo como en la ciudad.

Lea más: Martín Burt presentó a Luz Borja como su dupla en las elecciones por la Concertación

También buscarán brindar herramientas a las familias para que las mismas tengan las mejores oportunidades de superación, además de generar obras públicas y trabajar sobre la reforma de la Policía Nacional, entre otros. La artesana luqueña prometió además que la educación y la salud serán prioridad en todos los departamentos del país.

Manifestó que conoció al presidenciable Martín Burt en el año 2014 y que desde entonces este forma parte de la historia familiar.

“Me pareció coherente su propuesta, me habló de sus proyectos como presidente y me gustó. Él desde hace tiempo trabaja con las familias, lucha por la igualdad de oportunidades y eso me convenció, me pareció muy coherente; Luz Borja es un producto de Martín”, sostuvo.

Al ser consultada respecto a la cuestionada administración municipal de Martín Burt, Borja dijo que en los papeles no constan irregularidades y aseguró que “sería un lujo que el Paraguay lo tenga como Presidente de la República”.