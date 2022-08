Condiciones del borrador para licitar 1000 MW son ilegales y leoninas, según extitular de ANDE

Con respecto al uso de la energía, el PBC dispone que no se podrá hacer uso de la energía para otros fines que el declarado inicialmente en el contrato. El Ing. Villordo solicitó que la ANDE revea su posición, pues señaló que limitará las ofertas, además de verse de alguna manera de forma arbitraria e ilegal. “El inversionista adjudicado que se presenta a dicha licitación, cuanto menos invertirá solo en obras de infraestructura eléctrica unos 50 millones de dólares, y limitarle a cambiar de ramo de negocio o producción es un medida arbitraria y llevará a la no presentación de oferentes, cuanto menos limitará muy gravemente”, comentó.

Otro punto que solicitó a la ANDE rever, fue el referente a las condiciones impuestas en el PBC con relación a las obras de adecuación de las barras de 500 KV en las estaciones afectadas, que incluyen las posiciones de salida en el patio de maniobras, comunicación, protección, que deben ser realizadas dentro de la estación transformadora de la ANDE a cuenta y obra del contratista. “Más grave aún, la imposición de que los inversionistas deben ceder dichas inversiones a propiedad de la ANDE”, añadió. Dijo que esta posición no está amparada en la Ley 966/64 Art. 100 de la Carta Orgánica de la ANDE.

Partners comerciales

También pidió a la ANDE una nueva visión, donde la empresa estatal y el país vean a los potenciales inversionistas como verdaderos partners comerciales, y no como sujetos obligados a ceder su patrimonio. “Los valores afectados ciertamente son altos, tal vez cercanos a unos 3 millones de dólares en dicho nivel de tensión”, puntualizó.

Otro punto que fue solicitado a la ANDE para que revea su posición en el PBC, es referente a su pretensión de aplicar una tarifa 5 veces superior en caso de que el inversionista no cumpla con los criterios pactados de desarrollo económico. “Esta posición es ciertamente leonina, además de no estar determinado en el PBC cuales son esos criterios, por tanto mal podría un inversionista asumir el riesgo de cumplir algo que no sabe, como tampoco es responsabilidad del inversionista asumir posiciones que son deberes propios del Estado, más bien es el Estado el que debe ser garantía a dichos inversionistas”, expresó.

También señaló a los encargados de socializar el PBC de la ANDE que estando la tarifa dispuesta por decreto del Poder Ejecutivo, el ente no puede atribuirse la libertad de aumentar la tarifa 5 veces, porque dicha conducta es ilegal.

Representación de consorcio japonés

En representación de un consorcio japonés interesado en adquirir bloques de potencia de la ANDE, se presentó el ex titular de la empresa estatal eléctrica, Ing. Luis Villordo, en la audiencia pública virtual realizada la semana pasada. El evento fue organizado para socializar el borrador del pliego de bases y condiciones (PBC) de la licitación internacional para la venta de energía eléctrica (1.000 MW) en extra alta tensión (500 kV), para uso final en territorio nacional. La adjudicación se hará en tres lotes, dos de 300 MW y uno de 400 MW.