MOPC adjudica criticada consultoría de “apoyo” por G. 61.000 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dio a conocer la resolución Nº 1.598, del 13 de julio último, en la que adjudicó una licitación para contratar una firma consultora de “Apoyo Técnico y Fiduciario (Ecatef) a la Unidad Ejecutora de proyectos BID de la Dirección de Vialidad, en la ejecución de su programas y proyectos”.

El oferente adjudicado es el Consorcio Consultor Oriental, integrado por Nippon Koei Co. LTD y Nippon Koki Latin America Caribbean Co. LTD, por un monto de G. 60.932 millones, IVA incluido.

La consultora deberá apoyar al ministerio con seis expertos que asesorarán en varias obras que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país.

La contratación de estos expertos puede llegar a costar este multimillonario monto? Es la consulta que en la institución no responden. Si bien el llamado también incluye la elaboración de estudios, la institución no remitió un desglose de los ítems adjudicados.

Es para ejecutar obras por US$ 1.400 millones, defienden

En un escrito que remitió la institución a este diario defendió la consultoría al señalar que el objetivo de la misma es apoyar en la supervisión técnica, social y ambiental, así como en la administración de los contratos derivados de la ejecución de los paquetes de obras financiados con recursos del BID, cuyo compromiso de ejecución contractual es de US$ 1.397.734.036.

Subraya que ya habían adjudicado una consultoría Ecatef, que está llegando a su término, por lo que realizaron un nuevo llamado. “Para cumplir este objetivo, la nueva Ecatef deberá ejecutar los servicios con todos los profesionales y técnicos de las diferentes disciplinas que puedan requerirse, así como el personal administrativo y fiduciario necesario para la gestión de los proyectos, no sólo del personal clave”, señala el escrito.

Sin embargo, la institución no explica por qué necesita estos consultores de apoyo, pues la institución tiene más de 4.000 funcionarios que, justamente, deberían estar cumpliendo con la misión del MOPC, que es la de ejecutar las diferentes obras públicas.

“Es importante mencionar que, este proceso basado en el menor costo, cuenta con la no objeción del BID” y actualmente está en trámites administrativos para la firma del contrato, destaca la institución.

Las obras que recibirán apoyo, según MOPC

Según Obras Públicas, entre los programas que apoyará esta millonaria consultoría figuran la habilitación y mantenimiento de la ruta PY09 y accesos, de una extensión de 552 km de asfaltado, que tiene una inversión de US$ 670.386.143 (US$ 160.000.000 por el BID; US$ 400.000.000 por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y USD 110.386.143 de otros fondos).

Agrega que requiere de “apoyo” el programa de mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales, de una extensión de 287 km, con una inversión de US$ 235.000.000 para las regiones Oriental y Occidental.

Además, se encuentra en proceso de implementación el mejoramiento y conservación de corredores viales, con una extensión de 373 km de asfaltado y una inversión de US$ 90.000.000, más el proyecto del tramo San Juan Nepomuceno - ruta PY06, con una extensión de 89 km de asfaltado y una inversión de US$ 105.000.000.

Agrega que a esa obras se suma la pavimentación de corredores de integración y rehabilitación y mantenimiento vial - fase II, cuyas obras contemplan 141 km y la rehabilitación y mantenimiento de 1.313 km, siendo la inversión total en este caso de US$ 297.347.893.

Agrega que, finalmente, está previsto que para este año la Ecatef asuma también el proyecto de mejoramiento y conservación de la Ruta PY12 - tramo Chaco’i - General Bruguez y accesos, que abarca 166 km con una inversión estimada de US$ 215.000.000.

El MOPC también propicia otro festín para consultorías en el marco del plan de viviendas del Bañado Sur, para reubicar a las familias afectadas por la construcción de la Costanera Sur. En este caso hay contratos por G. 21.328 millones y están en licitación por otros G. 7.086 millones, también con financiamiento del BID, cuyas políticas evaden la ley 2051 de Contrataciones Públicas.