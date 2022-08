Incendio en Mercado 4: comerciantes piden intervención y amenazan con no pagar impuestos

Por primera vez se unieron la Asociación de Comerciantes del Mercado 4, la Asociación de Galerías del Mercado 4 y la Asociación de Permisionarios del Mercado 4 y coincidieron en un punto: piden la salida del director del sitio comercial, Juan Villalba.

En una conferencia de prensa, al mediodía de hoy, en la Galería Bonanza, representantes de las tres asociaciones repudiaron el incendio ocurrido en la noche de ayer y madrugada de hoy, alegando que la irresponsabilidad de la Municipalidad de Asunción permitió que el fuego se extendiera.

Lourdes Gamarra, una de la representantes, aseguró que los camiones de bomberos no pudieron ingresar hasta la zona porque las veredas están abarrotadas de casillas desordenadas que no cumplen las medidas permitidas.

Dan 48 horas a Nenecho

Antonio Acosta, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado 4, dijo que entre todos exigen la intervención de la Dirección del Mercado 4 y, a la vez, que se aparte del cargo al director, Juan Villalba. Según el representante, si en 48 horas el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) no da una respuesta, tomarán medidas de fuerza.

Los comerciantes coincidieron en que dejarán de pagar el canon o el impuesto inmobiliario o patente comercial, según corresponda, como protesta, ya que según ellos no reciben ninguna contraprestación.

Nenecho culpó a la ANDE y bomberos lo desmienten

Tras el siniestro, el intendente asunceno, Óscar Rodríguez (ANR), aseguró que no funcionó la alarma de incendios dentro de la galería y se investigará por qué se propagó el fuego tan rápidamente. Aseguró que a pocos minutos de que haya empezado, se alertó del incendio a la ANDE a través de los canales que la propia institución había estipulado, pero esta mandó una cuadrilla recién una hora después.

El capitán Eduardo Méndez, comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, desmintió las afirmaciones del intendente. “Nosotros hicimos el llamado a la ANDE apenas nos instalamos y empezamos a trabajar”, alegó.

Unos 200 bomberos trabajaron durante la noche con 38 móviles hidrantes. “Todo el tinglado de la Feria Aragón fue afectado, además de algunos negocios que no forman parte de la feria. Haciendo un cálculo rápido, hay más o menos 6.000 m2 afectados”, añadió.

Feria Aragón es un predio privado

A su vez, Juan Villalba, director del Mercado 4, afirmó que la Feria Aragón, el punto de inicio del incendio, “se vino abajo (…) No quedó nada”. Agregó que hasta ayer los dueños de la galería siniestrada no se habían presentado en el sitio. Explicó que se trata de un sitio privado dentro del mercado. En este caso, la fiscalización del sistema de prevención de incendios queda a cargo de la Municipalidad, pero no específicamente del Mercado 4.

Al ser consultado, Alejandro Buzó, director de Prevención de Incendios de la Municipalidad de Asunción, dijo que Feria Aragón fue verificada por inspectores municipales este año y que “contaba con las medidas mínimas requeridas”.