Italiano dice que no fue investigado por lavado sino “solo por evasión”

Donato Verlato aparece en la base de datos de los “Panamá Papers” como una de las personas que creó empresas offshore a través del bufete Mossack Fonseca (MF o Mossfon), centro de la filtración mundial que tuvo lugar hace varios años. El ciudadano italiano radicado en Paraguay remitió una carta en la que realiza aclaraciones al respecto del caso.

“Antes que nada, resuelta pertinente aclara que, como usted bien lo sabe, no es ilegal la constitución de empresas offshore en ningún país del mundo, tal como la citada publicación lo hace entender, y pongo a su conocimiento que dichas firmas fueron constituidas con fines totalmente legales, con dinero cuyo origen lícito he demostrado en varias ocasiones, y exclusivamente con la finalidad de agilizar la logística burocrática que conllevan la realización de negocios internacionales, y es por este motivo que nunca me han condenado, ni procesado, ni investigado por cuestiones referentes al lavado de activos, ni por el dinero manejado por esas firmas”, señala parte de la misiva.

“Nunca en mi vida he tenido un proceso judicial ni administrativo en mi contra por cuestiones relacionadas al lavado de dinero y/o activos, por lo cual esa parte de la nota periodística resulta ser una mentira”, agrega Verlato.

“Además, la nota periodística prosigue mencionando que también fui investigado y procesado por evasión de impuestos en Italia, lo cual, si bien es cierto, en la publicación no se menciona toda la información completa relacionada a ese caso, ya que yo HE SIDO ABSUELTO DE TODOS LOS CARGOS QUE ME FUERON IMPUTADOS en dicha investigación, incluso mi absolución fue resuelta varios años antes de la publicación de la nota periodística en cuestión” (sic), puntualiza el ciudadano italiano.

“Como puede verse en el Fallo de Sentencia cuya copia se acompaña, he sido absuelto de todos los cargos de evasión de impuestos que me han imputado, y en la nota periodística ya citada no se menciona ello, dejando a entender que fui condenado por dichos delitos, o cuanto menos que las investigaciones aún están en curso”, señala.

“Siendo así, con todos los documentos que acompaño, queda demostrado que yo nunca he sido investigado por lavado de dinero, sino solamente por evasión de impuestos, pero que sin embargo he sido absuelto de dichos cargos”, sentencia la misiva del mismo, quien agrega que vino a Paraguay para realizar inversiones y generar puestos de trabajo “a pesar de tener la posibilidad de invertir en otros países”.