Óscar Denis cumple 700 días de secuestro: “Gobierno prioriza política partidaria”

El 9 de septiembre se cumplirán dos años desde que una célula del EPP secuestró al ex vicepresidente Óscar Denis en el departamento de Concepción. La familia Denis, a través de Beatriz, una de las hijas del liberal, brindó hoy, miércoles, una conferencia de prensa desde la Cámara de Senadores en la que dio a conocer un comunicado.

“No hay políticas de Estado impulsadas desde el Gobierno para volver a (los secuestrados a) sus hogares. El Gobierno prioriza política partidaria por encima de la seguridad de los paraguayos”, lamentó la hija del político liberal.

“Como es usual en años electorales, hemos recibido discursos rimbombantes, pero tan vacíos como la habitación de papá. Mientras tanto, papá no está con nosotras. Don Félix Uribeta no está con sus hijas. Edelio Morínigo no está con sus padres”, también señaló Beatriz.

Este miércoles, el ex vicepresidente Denis cumple 700 días desde que fue secuestrado por el EPP y su familia lamenta la “indolencia” del Gobierno. “Papá cumple 700 días. ¿Podemos vivir con tanto dolor? ¿Podemos lidiar con tanta impotencia? ¿Por qué el Gobierno demuestra tanta indolencia?”, expresó.

Claman por resultados e información

En otro momento, Beatriz Denis indicó que no ven voluntad por parte del Gobierno para ubicar a los tres secuestrados por el grupo criminal. “No vemos voluntad. Estamos decepcionadas”, lamentó.

Agregó que, pese a que se cumplirán dos años en septiembre del secuestro de su padre, aún no recibieron resultados, aunque los mismos sean negativos. “Ellos dicen que están haciendo. Al decir que están haciendo, nosotros queremos ver resultados”, señaló. En ese sentido, manifestó que “el Gobierno debe cambiar su estrategia”.

Beatriz, asimismo, clamó al Gobierno a fin de que brinde información constante sobre las diligencias que se llevan a cabo sobre el secuestro de su padre. Igualmente, refirió que no pueden acceder al expediente sobre el caso que obra en la Fiscalía y, a la vez, mencionó que no tienen contacto con los investigadores del Ministerio Público.

También refirió que desde que el EPP comunicó sobre el secuestro de su padre y algunas exigencias a cumplir, en el 2020, hasta hoy día no volvieron a tener contacto con el grupo criminal. “Contactos ya no tuvimos desde que se secuestró a papá”, comentó.

Seguirán solicitando ayuda en el exterior

La familia Denis, ante la desesperación sobre la falta de información relacionada al ex vicepresidente, acudió a la Organización de las Naciones Unidos (ONU) a fin de que pueda intervenir en el caso y cooperar en la investigación. También recurrió a la Cruz Roja para que intermedie ante los criminales del EPP.

La hija del político liberal secuestrado refirió que desconocen con precisión por qué el Gobierno decidió rechazar la mediación de la Cruz Roja.

Al mismo tiempo, manifestó que seguirán insistiendo con la cooperación internacional para lograr obtener resultados y poder ubicar a su padre.

Beatriz, finalmente, señaló que pese a la falta de resultados por parte del Gobierno “no pierden la esperanza” de obtener información sobre la situación de su padre. “Hay tres paraguayos que siguen en cautiverio, secuestrados y que queremos encontrarlos en la situación que fuera”, acotó.