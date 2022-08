Vecinos se oponen a la ocupación del Parque Solidaridad

Ayer, la Municipalidad de Asunción anunció que las familias que ocupan las plazas frente a la Catedral serán reubicadas en el Parque Solidaridad. El jefe de Gabinete, Federico Mora, afirmó que la mudanza es provisoria, mientras el MUVH termina de edificar viviendas definitivas.

La noticia tomó por sorpresa a los vecinos del barrio San Gerónimo, quienes lamentaron que el espacio que es utilizado para recreación de sus familias sea ocupado. Decidieron iniciar una vigilia frente al portón y afirman que no dejarán que nadie ocupe el Parque Solidaridad.

Lea más: Ocupantes de plazas serán llevados al Parque Solidaridad de manera temporal

Un grupo importante pasó la noche en vigilia y por la mañana los manifestantes fueron a prepararse para acudir a sus puestos de trabajo, mientras un pequeño grupo permanece frente a los portones.

“Es un hermoso lugar, nadie les va a ver acá y una vez que entren ya no les podrán sacar (...) Este es un barrio muy tranquilo y seguro. El miedo es que vengan y ocupen, porque no sabemos cómo se comportan. Además, si se les da este espacio a ellos, por qué no vienen a ver también a la gente del barrio que también necesita”, declaró una de las vecinas.

Lea más: Ocupantes de plaza sobre vivienda otorgada: “La casa es muy chica”

Así también, afirmaron que si es necesario harán una “muralla humana” y no dejarán que nadie entre al parque. Incluso, indicaron que si no pueden evitar la ocupación, también hay familias del barrio que se instalarán en el predio público. “Si se le habilita a esa gente, vamos a estar preparados y vamos a ingresar”, advirtieron.

Cabe resaltar que los mismos vecinos lamentaron que la municipalidad haya abandonado el predio hace muchos años. Relataron que años atrás existía un convenio con el Ministerio de Obras, que pagaba a un grupo de vecinos para que mantengan limpio el parque. Sin embargo, ese contrato feneció.

Hace apenas dos meses, la Corte Suprema inauguró unas “obras” en dicho predio, plantando arbolitos con el objetivo de revitalizar el espacio público, reportó el periodista de ABC Luis López. No se sabe cómo quedará el parque luego de la ocupación.

Lea más: Policías limpian plazas mientras la Municipalidad de Asunción se desentiende