No hay contraindicativos para la vacunación de niños, dice el PAI

El doctor Héctor Castro, director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), se mostró preocupado por los alegatos que interfieren con la vacunación de los niños, asegurando que muchos padres están tomando en cuenta falsas contraindicaciones para no inmunizar a sus hijos.

De acuerdo a un estudio realizado a través de la cooperación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), los principales motivos por los cuales los niños no completaron su esquema de vacunación son por estar engripados o enfermos.

No obstante, durante la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), el director del PAI aseguró que ninguna de estas razones son válidas para no recibir vacunas contra el covid-19, DPTa, Td, SRP, Hib, hepatitis A o B, varicela, rotavirus, neumococo, influenza o poliomielitis.

“Cada dosis puede tener un comportamiento diferente en las personas, cada persona puede tener un comportamiento diferente con relación a las vacunas, eso no quiere decir que la vacuna le está ocasionando daño, sino que, todo lo contrario, es una respuesta del sistema inmune que se va a transformar en una protección para la persona ante la enfermedad”, aseguró Castro.

Los padres también alegan la ausencia de un examen físico previo, según el médico. No obstante, el director del PAI aseguró que los padres no requieren hacer un chequeo médico previo a la aplicación de vacunas si el niño es sano.

Contraindicaciones falsas más frecuentes

Entre las contraindicaciones falsas más comunes, el director del PAI citó, por ejemplo, la terapia antimicrobiana actual; fase de enfermedad convaleciente; prematuridad; exposición reciente a una enfermedad infecciosa; historia de alergia a la penicilina, otras alergias no causadas por la vacuna o a componentes no incluidos en la vacuna, así como también otras patologías diversas, como parálisis cerebral, síndrome de Down, ictericia neonatal, bajo peso al nacer o cirugía reciente.

El médico sostuvo que una historia familiar de efectos adversos tras las vacunas o antecedentes de convulsiones febriles o epilepsia estable son también algunas de las supuestas contraindicaciones que los padres alegan para no vacunar a sus hijos.

Según la encuesta, muchos padres también alegaron que sus hijos padecieron ya la enfermedad contra la cual debían vacunarse, tratamiento con corticoides tópicos o inhalados, o con dosis fisiológicas de reemplazo con corticoides sistémicos, así como antecedentes de asma, eccema o atopia.

“No ocurra que al momento de llevarlos a los vacunatorios ya sea demasiado tarde, porque existe una circulación masiva de la enfermedad”, recomendó el médico haciendo referencia a las enfermedades que están actualmente circulando en el país, como el covid y la influenza.