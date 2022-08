Vecinos hartos denuncian polución sonora y descontrol nocturno en Fernando de la Mora

Estos vecinos del barrio Pitiantuta de Fernando de la Mora desde hace meses son afectados por los ruidos excesivos causados tanto por los locales nocturnos como por personas que se aglomeran en sus alrededores con potentes parlantes de sus vehículos, según denunciaron vecinos identificados pero que para resguardar su seguridad omitimos mencionar.

Ante el hartazgo, se organizaron para presentar la denuncia policial correspondiente el 05 de julio de este año y, hasta ahora no tienen respuesta favorable, expresan. Señalan que fueron derivados a la Fiscalía de Delitos Ambientales pero no encontraron la denuncia en el sitio. Al parecer no les importa el grave problema porque no hay intervención alguna, refieren. Aclararon que sí se encuentra una acusación remitida a la Municipalidad de Fernando de la Mora. El fiscal que lleva el caso es Sergio Villalba.

Los vecinos detallaron que ante la falta de acción policial y fiscal en la zona, los vecinos tomaron una determinación y presentaron el 04 de agosto último a la Municipalidad de Asunción la solicitud de intervención de los locales nocturnos que operan en el sitio e incumplen la Ley N° 6390/20 “que regula la emisión de ruidos”.

Consiguieron 62 firmas en el barrio

Sesenta y dos vecinos firmaron la petición de intervención con el fin de conseguir de nuevo tranquilidad en la zona; sin embargo, hasta ahora no obtienen resultados favorables así como ocurre en otras áreas del país por falencias o desinterés de las instituciones oficiales. Según describen en el documento, la polución sonora afecta incluso a más de 200 metros de los locales nocturnos. Esta situación genera daños en la salud mental y física de los vecinos ya que no les permiten un descanso adecuado.

Según relató una vecina a ABC Color, todos los viernes, sábados y domingos deben soportar música en alto volumen, en especial desde locales nocturnos denominados “Santa Diabla” y “El Fabriquero”, además de la gran cantidad de personas presuntamente borrachas rondando por la zona. Asimismo, en una estación de servicio de Petropar los conductores estacionan sus autos y emiten ruidos molestos para los vecinos.

Locales atraen a visitantes indeseados en la zona

Esos locales nocturnos atraen visitantes que son indeseados y calificados como peligrosos, según denuncian. Los mismos consumen bebidas alcohólicas y hasta drogas y en la vía pública escuchan música en parlantes de mucha potencia instalados en los vehículos, lo cual está prohibido por ley pero los organismos estatales no actúan. Asimismo, realizan sus necesidades fisiológicas en las veredas, lo que genera un olor desagradable.

“Pedimos que el local ‘Santa Diabla’ sea clausurado y que ‘El Fabriquero’ ponga protección acústica y que Petropar accione para evitar la aglomeración de personas con sus vehículos con música fuerte en su gasolinera”, expresó una vecina.

Según alegan, un gancho que usan en uno de los establecimientos nocturnos, en “Santa Diabla”, para captar clientes es que presentan desfiles de chicas semidesnudas. El local está ubicado en la concurrida calle 11 de Setiembre y Saturio Ríos, dijo el vecino fernandino, quien otra vez cree que esta noche no podrá dormir a causa de los ruidos molestos, los cuales están prohibidos por la Ley número 6.390/20.

Los vecinos aguardan la presencia del fiscal interviniente, quien había dicho estar por la zona este fin de semana.