Docentes y Hacienda negocian aumento salarial 2023

Representantes de los principales sindicatos docentes se reunieron esta tarde con autoridades del Ministerio de Hacienda para negociar el presupuesto 2023. El objetivo era llegar a un acuerdo entre partes, teniendo en cuenta los recursos existentes y las reivindicaciones que persiguen los maestros. La reunión quedó en cuarto intermedio y prosigue mañana, desde las 14:00.

Según el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, están avanzadas las conversaciones, por lo que fue muy positiva la reunión. “Hay algunos puntos que queremos afinar bien. No queremos cometer errores”, refirió.

El dirigente sindical comentó que Hacienda enviará una propuesta por escrito para que sea analizada por los gremios. La definición del presupuesto para el próximo año, a criterio de los maestros, está enfocada en el salario básico profesional. Los sindicatos exigen que se de el último reajuste salarial, del 16%, prometido por el Gobierno en 2016.

Piris expresó: “ya tenemos aceptado el 16%, hay que ver la modalidad. Desde qué momento se va a dar. Siempre esperamos que sea desde enero, pero en toda negociación hay propuesta y contrapropuesta, y eso es lo que vamos a ir a presentar a nuestros compañeros y, si están de acuerdo o no, vamos estar firmando”.

Principales exigencias de los docentes

El representante de la FEP explicó que entre las exigencias de los maestros, el primer punto tiene que ver con el cumplimiento de la cuarta etapa del salario básico profesional.

“En ese sentido, el Ministerio de Hacienda propuso 14.5% para los maestros de grado, teniendo en cuenta la inflación de diciembre del 2021. Nosotros le hicimos otra contrapropuesta teniendo en cuenta la inflación interanual del cierre del 30 de junio de este 2022. Entonces, tenemos un 6% y planteamos que se de el 16%, quedando un 4.5%, que seguro lo vamos a discutir para el año 2024″, indicó.

En el caso de los catedráticos, dijo Piris que los técnicos de Hacienda manifestaron que queda un 2% para llegar al salario básico. “También planteamos que ese 6%, que se dio de enero a junio, se le sume y se pueda llegar al 8% para cumplir con una parte de lo que establece el acuerdo”, agregó.

Otro tema que se pondrá en consideración es el tema del escalafón docente, comentó el sindicalista.

Esta inversión para el sector docente, desde enero de 2023 y con las exigencias de los gremios, demandará al Gobierno un desembolso que supera los US$ 100 millones, admitió Silvio Piris. Agregó que si queda firme la propuesta de Hacienda, serían unos US$ 75 millones. También aseveró que si no logran que el ministerio realice los cambios como ellos quieren, todavía tienen la posibilidad de negociarlo con diputados y senadores.