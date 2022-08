Gobierno construye puesto de salud y viviendas en zona de conflicto de Guajhory

La problemática de Guajhory parece ser un caso de nunca acabar y como un intento más de paliar la situación, el Gobierno paraguayo pretende destinar unos G. 7.600 millones para la compra de 218 hectáreas de las casi 1000 hectáreas ocupadas por campesinos supuestos “sintierras”. La extensa propiedad ocupada pertenece a productores de granos paraguayos descendientes colonos brasileños, quienes hace años no pueden usufrutuar sus tierras.

Lea más: Estado compraría unas 218 hectáreas de tierras de Guajhory para campesinos sin tierras

Los dueños de los predios están muy preocupados por la situación, en vistas a que, hace 5 años que se anunció la compra de sus tierras, pero el caso pasa de promesas en promesas que nunca son cumplidas.

El representante de los productores de granos, Jair Weber, manifestó que la situación es preocupante ya que, el Estado aún no adquirió las tierras en disputa y en caso de no concretarse el traspaso, volverán nuevamente a exigir megas desalojos que agravará el conflicto en el lugar. Indicó que no corresponde la construcción de un enorme puesto de salud destinado para una población que aún no fue asegurada por el Gobierno. Añadió que no está en contra de la obra que beneficiará a cientos de familias del lugar, pero que sería conveniente primero asegurar las tierras a favor de los ocupantes de sus tierras.

Desde la oficina regional del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), aseguraron que la adquisición de las tierras de Guajhory está por buen camino y que el pago ya se está procesando.

Indicaron que una vez cerrado el traspaso, se procederá al loteamiento de los predios para distribuir a los ocupantes de tierras, quienes fueron censados previamente.