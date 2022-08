Sebastián Marset reaparece y dice que “no tienen pruebas” en su contra

Un hombre que dice ser el prófugo Sebastián Marset reapareció para dar su versión sobre las denuncias que pesan en su contra.

Marset se comunicó vía telefónica con el Canal 4 de Uruguay, medio que emitió en la tarde de este jueves dos videos que envió el señalado como supuesto narcotraficante y sospechado de haber ordenado el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen perpetrado en Colombia.

De acuerdo a lo que publicó el canal uruguayo, el supuesto narco se comunicó desde un teléfono con características numéricas correspondientes a Sudáfrica. En los materiales audiovisuales, Marset aparece con tapabocas y lentes de sol, sentado en el habitáculo de un vehículo. Sin embargo, el medio de prensa dice que pudieron verificar que el hombre que dice ser el prófugo tenía el mismo tatuaje en el cuello que se ven en fotografías publicadas del mismo y también envió fotos del pasaporte uruguayo vigente del mismo.

En el primer video emitido por el medio uruguayo, Marset confirma haber recibido asistencia legal de Alejandro Balbi, abogado y vicepresidente primero del club Nacional de Montevideo, para obtener un pasaporte de su país natal, pero dijo que él mismo no tiene vínculo alguno con sus actividades.

“Tampoco tiene nada que ver Alejandro Balbi. Es un abogado, ni eso respetan. Él es un abogado que hizo su trabajo”, comienza diciendo Marset en los videos exhibidos por el canal oriental.

Balbi fue señalado como quien le consiguió un pasaporte uruguayo a Marset, quien había caído detenido en Emiratos Árabes por portar un documento de identidad paraguayo falso. Ya con los papeles de su país natal, el supuesto narco consiguió salir de Medio Oriente y permanece con paradero desconocido.

“Así como hablan de él (Balbi), hablan...meten a los presidentes. A Cartes, Mario Abdo, Lacalle. Todo ya me parece que ya se fueron al tema político y los problemas que tienen entre políticos, no tengo nada que ver”, apuntó.

Marset habló de personas vinculadas al caso A Ultranza

De acuerdo a documentos del Operativo “A Ultranza PY”, desarrollado en Paraguay meses atrás, Marset tenía contacto cercano con políticos, empresarios y dirigentes deportivos. Entre ellos, figura el diputado cartista Erico Galeano, principal financista del Deportivo Capiatá, equipo en el que el supuesto narco llegó hasta a militar como futbolista antes de que saltara el escándalo.

“También meten en todo lo que me metieron a mí, meten a mi señora, que tampoco tiene que ver con mis cosas. Tampoco tiene que ver con, como dicen ahí, que lavado de dinero, que empresas a su nombre. Ella creó una empresa, sí, pero esa empresa nunca se utilizó y fue creada con, no sé, 300 dólares creo y cuando hablan dicen que la empresa tenía un capital de no sé cuántos millones”, continuó diciendo.

Marset hace referencia a Gianina García Troche, imputada en nuestro país en el marco del Operativo A Ultranza Py como parte del esquema de narcotráfico y lavado de dinero. La misma aparece detrás de la constitución de Grupo San Jorge SA, cuya denominación comercial es “Total Cars”.

De acuerdo a los investigadores paraguayos, la empresa fue constituida con un capital inicial de G. 1.000 millones y habría sido utilizada para hacer circular dinero proveniente del narcotraficante a una cuenta de un banco de plaza.

Alega que los que lo acusan lo hacen solo “porque tienen lengua”

“Todo hablan, como dije en el video anterior, porque tienen lengua”, acotó al respecto.

“Están tirando todo así para ver si embocan algo. Les digo que si juegan al cinco de oro o a la lotería no van a embocar ningún número tampoco, están errando lejos. Déjense de hablar tanta cosa de la gente, no respetan nada. No sé cuánto ganan por todo lo que hacen y por salir en la tele, pero está un poquito incómodo, un poquito bastante. Les pido por favor que terminen con eso”, siguió.

“Como les dije, si tienen pruebas de algo, hablen tranquilos; pero no tienen pruebas de nada de lo que dicen. Ni siquiera saben qué fecha fui liberado, cuándo me dieron el pasaporte. Nada, nada. Hablan nomas, no se cansan de hablar. En todos los países, en todas las redes, en todos los canales. Podrido me tienen”, puntualizó.