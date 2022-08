Fiscala asegura que por no prestarse a “aprietes” de RGD, fue recusada

La fiscala Mirtha Ortíz en primer lugar rechazó la acusación del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), de que su acción o inacción, a través de apertura de procesos penales de estafas y apropiaciones, hayan constituido un elemento de coacción contra las personas que accedieron a los préstamos de Ramón González Daher, para que este pueda cobrar sus créditos usurarios.

Recusada por abogada

“Mi persona nunca estuvo vinculada a este clan. Ante esta aseveración debo mencionar que la abogada Emma González, única e inalterable representante legal de Ramón González Daher, no solo en la localidad de Luque, sino a nivel nacional, me ha recusado, debido a que no he opuesto reparos a un sobreseimiento definitivo que fuera planteado por la defensa del imputado Sindulfo Villalba Dickel sobre un supuesto hecho de estafa al momento de sustanciarse la audiencia preliminar”.

Agregó: “Asimismo, había peticionado al juzgado el abandono de la querella, porque no se cumplía los requisitos formales de la misma. Quiero además enfatizar que el juzgado de la jueza Jennifer Morán dio trámite de oposición a mi pedido de sobreseimiento definitivo, y el fiscal adjunto, Édgar Moreno, requirió el sobreseimiento provisional respecto al acusado. La causa Sindulfo Villalba s/ estafa, actualmente se encuentra con la agente fiscal Sonia Pereira, por la recusación en mi contra”.

Más recusaciones

Además de la causa mencionada, la fiscala Ortíz asimismo fue recusada por la abogada Emma González en otras dos causas abiertas a Sindulfo Villalba Dickel y a Tania Villalba Dickel, ambos casos sobre estafa.

La recusación de la representante legal de González Daher fueron asimismo porque no se había prestado a los intereses del condenado a 15 años por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, indicó.

La abogada Emma González alegó para recusar en ambos casos que la posición de la fiscala Ortíz “había violentado el criterio de objetividad y esto arriesgaría la pretensión de su representado”, refirió la fiscala.

La Fiscalía Adjunta confirmó a la fiscala Mirtha Ortíz, pero nuevamente la ratificación fue impugnada ante la Fiscalía General por la abogada González.

Actualmente estas dos últimas causas mencionadas se encuentran con absolución. “Estas consideraciones demuestran a cabalidad que esta agente fiscal, no ha servido de nexo para ‘aprietes’, respecto a lograr que los intereses del condenado Gozález Daher, pueda considerarme como medio de apriete. Prueba de ello, las recusaciones por las observancias jurídicas que hacen a derecho y en estos casos a lo que correspondía a favor de los sospechados”, sostiene la fiscala, al tiempo de exhibir las recusaciones y también resolución de rechazo de impugnación.

Nunca ordenó detenciones

La agente fiscal Ortíz sostiene que es enjuiciada en el Jurado por la supuesta inacción de otras causas abiertas en años anteriores, donde se han producido todos los elementos a los efectos de proceder a un requerimiento conclusivo.

“Esta representación fiscal nunca ha ordenado la detención de persona que fuera denunciada como tampoco realizó imputaciones”, aclaró.

Prioridad y aumento significativo de causas

La inacción referenciada por el Jurado ha sido soslayada debido a que no se ha dado por finiquitado en tiempo oportuno y más aun antes de la sentencia de González Daher (10 de diciembre de 2021), pero debe atenderse a la prioridad sobre los hechos punibles y al aumento de causas que ingresan diariamente, dificultan la atención rápida de las mismas.

“Debo explicar que la cantidad de causas ingresadas en la ciudad de Luque, es de aproximadamente unas 1500 o más, y ante la existencia de causas imputadas y los hechos de gravedad que ameritan atención prioritaria. Es así que los hechos de abusos sexuales, violencia familiar, junto a las imputaciones con plazo a ser tenidos por cumplido ante la judicatura pertinente, hacen que las indagaciones sin imputaciones o que no atenten contra la vida, la sexualidad tanto de mayores como menores, junto con las asistencias a juicios orales, audiencias preliminares, constituciones, entre otras actividades propias, sin dejar de asentar la falta de personal para los efectos respectivos, hacen que se retrasen las conclusiones de las causas”, indicó.

Unidades especializadas

La fiscala Ortiz también explicó que atendió anteriormente aparte de la unidad ordinaria, la especializada de Lucha contra la Clandestinidad de Juegos de Azar y actualmente la especializada de Protección Animal, lo que provocó el aumento considerable de causas.

Casos desestimados

La agente fiscal Ortíz asimismo mencionó que al momento de informar al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y a la Fiscalía General, ha advertido que las demás causas abiertas en su unidad estaban para ser desestimadas, situación que ha sido cumplida y comunicada debidamente a ambos órganos mencionados. con el requerimiento pertinente, a través de la ampliación de informe de fecha 25 de julio de 2022.

Estos antecedentes mencionados deben ser tenidos en cuanta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, ya que los antecedentes denotan que la única abogada de González Daher, Emma González, ha recusado a la agente fiscal Ortíz, siendo la letrada la representante legal en todas las causas, y mal podría entenderse que la inacción versa supuestamente para beneficiar al clan González Daher, esto no encuentra asidero.

Más aun con dicho antecedente, se podrá observar que, a pesar de las insistencias de elevar imputación en contra de los denunciados (a través de escritos), esta representación no ha dado cumplimiento a la citada requisitoria, sumándose a ello, la ausencia de orden de detención e imputación en las causas sometidas por inacción supuesta, dice finalmente la agente fiscal.

Cuatro agentes enjuiciados

El 9 de agosto de 2022, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), resolvió enjuiciar a los cuatro primeros fiscales, que por acción o inacción, han favorecido al exdirigente deportivo Ramón González Daher, para favorecerlo por medio de la coacción del sistema penal, para que pueda cobrar sus préstamos usurarios.

Fueron enjuiciados los fiscales de Luque Silvio Alegre, Mirtha Ortíz, Fátima Villasboa y Rodolfo Fabián Centurión.

Tras condena, saltaron los “aprietes”

En ocasión de dictarse la sentencia condenatoria a Ramón González Daher, el tribunal de sentencia dio a conocer unas 156 causas en las que se produjeron los “aprietes” por parte de fiscales y jueces para que el exdirigente deportivo pueda cobrar sus préstamos con intereses usurarios.

El 10 de diciembre de 2021, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Claudia Criscioni (presidente), Yolanda Morel y Yolanda Portillo, condenó por unanimidad a 15 años de prisión a Ramón González Daher (RGD) –expresidente del Club Sportivo Luqueño) – por los hechos de usura y lavado de dinero graves; además por el delito de denuncia falsa.

Por su parte, Fernando González Karjallo, también expresidente del Club Sportivo Luqueño e hijo de González Daher, fue penado con 5 años en prisión por el delito de lavado de dinero.

En el juicio oral quedó probado que entre los años 2014 y 2019 RGD otorgó préstamos usurarios a 156 personas, entre las que están el querellante adhesivo Julio Adolfo Mendoza Yampey, el abogado Federico Campos López Moreira, el escribano Ramón Zubizarreta, Tania Villalba y los empresarios Edemilson de Lima y Armindo Vera Ferrer, quienes declararon en el juicio oral que no podían pagar los excesivos intereses que imponía el hermano del entonces influyente exsenador colorado Óscar González Daher (+), y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Según lo probado en el juicio oral y público por el fiscal Osmar Legal, el clan González movió más de G. 6,5 billones mediante la usura, durante los cinco años que abarcó la investigación.

El 12 de agosto de 2022, los camaristas Arnulfo Arias Maldonado, Andrea Vera Aldana y Gustavo Santander Dans ratificaron la Sentencia Definitiva N° 515 del 10 de diciembre de 2021 dictada por el Tribunal de Sentencia.

El 18 de agosto de 2022 fue imputada la abogada Emma González por supuestamente manipular el sistema informático y así excluir a la fiscala Sandra Ledezma del expediente electrónico en la causa de denuncia falsa contra el exdirigente deportivo. El hecho tuvo lugar el pasado 14 de enero de 2021.