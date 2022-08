Municipalidad de Luque loteará predio de un hangar y presidente de la Dinac denuncia “ultraje”

El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Félix Kanazawa, denuncia públicamente a la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente colorado Carlos Echeverría (cartista), de apropiarse de terrenos que lindan con el predio del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi para luego venderlos. Aseguró que ya existen antecedentes del mismo tenor y manifestó su preocupación sobre el “ultraje” que comete la Comuna luqueña.

La propiedad en cuestión mide 5.559 metros cuadrados y es donde se encuentra el hangar de Latam Paraguay. Dicho inmueble es colindante con la zona donde está ubicado el espigón presidencial, considerado por Kanazawa como “zona sensible”, ya que es utilizado constantemente por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez y su comitiva.

Municipalidad tiene documentado

Lo más llamativo es que, en el plano que posee la Municipalidad de Luque, donde constan las dimensiones del inmueble, dice que el terreno “es presumiblemente municipal”, quedando en duda, de quién es el verdadero titular del inmenso lote. La Comuna contrató un topógrafo que irá mañana a las 09:00 para realizar la mensura administrativa, que fue solicitada por una persona identificada como Juan Alcides Ramón Cuenca Jara, según se expresa en la escueta notificación promovida por la administración de Echeverría.

“Estamos cansados del ultraje de la Municipalidad de Luque. Ellos sin consultarnos entran y hacen la mensura y lotean y venden, como sin nada y nosotros tenemos totalmente registrado en Catastro. Y ahora están queriendo hacer la mensura en una parte donde es muy sensible, ya que está al lado del espigón presidencial y este es muy sensible porque es el lugar donde el señor presidente de la República sale del país y regresa al país. Y están queriendo lotear esa parte como sin nada. Particularmente me indigna y quiero denunciar eso”, explicó el titular de la Dinac.

Kanazawa agregó que la Municipalidad notificó a la Dinac el día de hoy y también a los propietarios de los hangares que están alrededor.

“Mañana a las 09:00 harían el procedimiento de la mensura. Esa propiedad era anteriormente de Línea Aérea Paraguaya y luego Tam Mercosur adquirió todas las acciones y después se fusionó Lam con Tam Mercosur y se convirtió en Latam Paraguay y el propietario de toda esa propiedad es Latam Paraguay. Es esa parte donde quieren hacer la mensura y es un lugar muy sensible”, indicó el presidente.

Más terrenos loteados

Félix Kanazawa manifestó en la entrevista brindada para ABC, que la apropiación y posterior venta de terrenos colindantes con la terminal aérea ubicada en la compañía Félix Kanazawa de esta ciudad, es una vieja práctica que acostumbra la Municipalidad de Luque.

“Hay otros loteamientos. Entraron y de forma inconsulta ellos vendieron y por supuesto la Dinac tiene título de propiedad. Ya realizamos la mensura administrativa y también ya está en Catastro y en los Registros Públicos totalmente regularizados el terreno del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Hay unos cuantos terrenos donde se autodenominan propietarios del terreno de la Dinac, nosotros tenemos el título de propiedad. Esos loteamientos se hicieron en administraciones anteriores no en la mía. Nosotros ya le habíamos notificado a la Municipalidad de que poseemos el título de propiedad pero igual ellos entran. Ellos prosiguen, no se qué costumbre es que, van, hacen la mensura y venden, no se con qué antecedente o qué documentos ellos agarran para hacer eso”, dijo Kanazawa.

Añadió que el mismo comunicó inmediatamente a los accionistas de Latam Paraguay sobre las pretensiones de la Municipalidad. Insistió en que “no es la primera vez, que es una costumbre de la Municipalidad de Luque, de apropiarse como sin nada de los terrenos”. Agregó que incluso existen en la inmediación terrenos presumiblemente sin dueños, de los cuales la Comuna se adueña, lotea y comercializa “al mejor postor”.

Afirmó que apenas asumió en el cargo de presidencia de la Dinac, regularizó los planos de propiedad para evitar “una apropiación del terreno”. Explicó que existe otro conflicto hacia la zona norte del aeropuerto donde un tercero asegura que una inmensa dimensión le pertenece e incluso fue alambrada.

“Hacia el norte, hacia Mariano Roque Alonso, hay un terreno que casi cruza todo el terreno del aeropuerto. Eso también ellos quisieron hacer un tipo de construcción en la cabecera de la pista norte, es una aberración en un aeropuerto internacional. Desde que asumí estoy tratando de poner todo en orden. Recuperamos 13 hectáreas en el Aeropuerto Guaraní”, dijo.

Se manifestarán

Funcionarios y directivos prevén una manifestación mañana jueves a las 09:00 en el hangar de Latam Paraguay, con el fin de impedir que se lleve a cabo la mensura administrativa, patrocinada por la administración del jefe comunal de Luque, Carlos Echeverría Estigarribía.