Asunción registra sólo 25.000 de los 790.000 vehículos que ingresan todos los días

La propuesta de la Dirección de Tránsito y Transporte del Municipio de Asunción ya fue aprobada por la Junta Municipal y espera la promulgación de la Intendencia para que entre en vigencia el nuevo reglamento nacional de tránsito que introduce nuevos conceptos como el transporte alternativo.

Patinetas, bicicletas eléctricas y hasta transporte público eléctrico contarán con reglamentación con miras al uso de tecnología y el avance del sistema de transporte, como en las grandes ciudades. El objetivo es controlar y disuadir el uso de vehículos particulares, explicó el director de Tránsito y Transporte del municipio capitalino, Fernando Machuca.

¿Está preparada la ciudad de Asunción?

“Tenemos que prepararle a la ciudad, cambiar paradigmas, conceptos y costumbres, tenemos que darle la estructura y a partir de ahí condicionar el mejoramiento de los servicios o la calidad de los mismos”, manifestó.

Agregó que con esto se busca cambiar conductas, “porque si vamos a esperar que mejore el servicio para darle infraestructura a la ciudadanía, vamos a seguir en lo mismo”.

El sistema aún no está integrado

El sistema que se maneja desde el ámbito de tránsito, aún no se encuentra integrado, por lo que, si un conductor “con chapa” de otro municipio comete una infracción en Asunción, por ejemplo, no puede ser multado si no es en el momento.

Fotomultas

Con el nuevo reglamento, esto cambiará, ya que el sistema estará integrado entre los municipios del país y se contará con tecnología avanzada, como por ejemplo las conocidas como fotomultas.

Esto consistirá en que un infractor fuera de su municipio podrá recibir la multa, con las pruebas fotográficas o en video, en su propio domicilio.

Con esta tecnología, el control de los vehículos que ingresan a la capital del país se podrá realizar de manera más optima, en caso de que se cometa alguna infracción en materia de tránsito.