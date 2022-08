En menos de un mes tomógrafo de Clínicas vuelve a descomponerse

Esta semana aparecieron nuevamente unos carteles que dan aviso de que el tomógrafo del Hospital de Clínicas no funciona. Los funcionarios ya habían avisado en la primera semana de agosto que el aparato se había averiado, y que no había fecha de arreglo. Hoy, a un familiar que fue a solicitar el servicio le dieron la misma desalentadora noticia. No hay fecha de arreglo del tomógrafo.