Proponen canje de tierras para solucionar conflicto de Marina Cue

Los representantes de ambas organizaciones estuvieron en nuestra redacción para explicar los trámites legales para regularizar la ocupación y evitar más derramamiento de sangre.

El obispo emérito de San Juan Bautista, Mons. Mario Melanio Medina, indicó hay ausencia del Estado en Curuguaty y no dudó en afirmar que los prófugos Rubén Villalba y Néstor Castro reciben protección y son quienes dirigen a un grupo radicalizado que no busca la solución para Marina Cue. El religioso sostuvo que estas personas reciben el apoyo de las autoridades locales para generar caos y sacar del lugar a quienes ya no quieren violencia ni inseguridad jurídica y que solo quieren trabajar la tierra.

Ciento setenta familias

En la ocupación se encuentran actualmente 170 familias, que reclaman 1.748 hectáreas de 2.000 administradas por el Mades. Actualmente, los diputados Roberto González y Del Pilar Medina trabajan en el proyecto de ley que contempla un canje entre el Mades, que entregaría las 1.748 hectáreas al Indert y éste recibiría una propiedad ubicada en Karapa´i, Amambay.

Bernardo Insaurralde, abogado del Comité de Iglesias, indicó que es fundamental que se presente el proyecto de ley que contemple ese canje. O sea, las tierras del Mades pasarán al Indert y el ente colonizará las 1.742 hectáreas.

Oliver Narváez, abogado del Comité, dijo que el proyecto se construye sobre dos componentes: uno social que busca regularizar el asentamiento humano, a través de la adjudicación y la formalización de la permuta; el otro componente es ambiental, que contempla un modelo de desarrollo sostenible y sustentable en el lugar.

Paz y tranquilidad

Darío Acosta, uno de los ocupantes de Marina Cué, indicó que la regularización de las tierras será un gran alivio. “Además, pedimos la actuación de la Fiscalía en la zona porque se vive en zozobra por la actitud violenta de Villalba y Castro. Ya se tiene 18 muertos en el lugar y esto debe acabar. Necesitamos paz y tranquilidad”, indicó.

Por su parte, Martina Paredes indicó: “Buscamos justicia. Las autoridades deben actuar. Tenemos miedo. Un compañero fue muerto en su casa. La Fiscalía sabía de las amenazas; hubo 11 denuncias y no actuaron. Solo la regularización de las tierras frenará estos enfrentamientos”.

Intentamos conocer la versión del grupo Villalba y Castro, pero la persona a quien recurrimos, cuya terminación de celular es 152, no respondió.

Marina Cue fue el escenario de un enfrentamiento entre campesinos y policías el 15 de junio de 2012, que resultó en la muerte de 11 labriegos y seis policías y tuvo como consecuencia el juicio político y la destitución del entonces presidente Fernando Lugo.