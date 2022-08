Fátima Saucedo: “Siento que soy víctima de mobbing laboral”

A dos meses de haber sido suspendida de Yacyretá por supuesto planillerismo, Fátima Saucedo, denuncia en su cuenta de Twitter que es perseguida. Se trata de la funcionaria que solo trabajó 56 días de los 140 días hábiles laborales entre enero y julio de este año, pero aún así cobró más de G. 200 millones y que ahora apela a la estrategia de la victimización.

Siempre con su fotografía de perfil con Horacio Cartes y otra imagen del mismo como tuit fijado, escribió ayer: “Una persecución atroz e inmisericorde con la Pren$a amiga como aliada. Punto número 1, este año metí vía mesa de entrada 3 notas (una de ellas) en la fecha que “supuestamente” me sigue guachi.. lo raro es que como no me siguió hasta el IPN? O hasta el laboratorio San Roque?”.

Lea más: “Fátima Saucedo ya no pertenece al plantel de la EBY”, afirma directivo

Saucedo publicó una nota que había remitido al titular de la EBY, Nicanor Duarte Frutos, el pasado 26 de mayo, en la que reclama que varias de sus solicitudes de permiso no habían sido recibidas en la institución y que incluso las secretarias tenían “prohibido” dar sello de entrada a estos pedidos.

Ausencias fueron justificadas, según Saucedo

Volvió a tratar de justificar sus constantes ausencias en la EBY y se quejó de descuentos de salario que le fueron aplicados porque no consiguió firmas que autoricen sus permisos.

Menciona que dicha prohibición fue impuesta por el abogado Armín Díaz Pérez, jefe del Departamento Administrativo de la EBY y que en una ocasión, fue recibida por el Asesor Administrativo, Enrique Ríos. Según ella, ante sus reclamos, este le respondió: “No podemos recibir ningún permiso tuyo, y las secretarías tienen prohibido darle el sello de entrada a tus permisos”.

Lea más: EBY suspende a Fátima Saucedo por presunto planillerismo e inicia juicio para despedirla

Fátima publicó también otras dos notas que había enviado a la entidad, además de una fotografía del supuesto accidente de su hijo, por lo cual necesitó el día libre y la factura del sanatorio en el que fue atendido.

Denuncia que le pidieron que deje de escribir en sus redes sobre Horacio Cartes

Señala también en otro tuit, que el abogado Armín Diez Pérez se negaba a firmarle sus permisos. “Me dijo que deje de escribir en mis redes a favor de Cartes, porque me iba a hacer pasar mal, porque echar, no puede”.

“Fui victima de persecución política y laboral. Tengo mensajes de WhatsApp y me cansé del circo montado por la pren$a amiga”, se queja Saucedo, quien solo entre enero y el 15 de julio pasado, faltó 84 veces a la EBY y asistió apenas 56 veces, cobrando más de G. 201 millones.

“Siento que soy víctima de mobbing laboral, repercutiendo esto en mi salud”, alega Saucedo, quien tiene bloqueada la opción de comentar a sus tuits.

Lea más: Lo que dijo el papá de Fátima Saucedo tras destitución de su hija de la EBY

¿Qué es el mobbing laboral?

El mobbing laboral es el acoso de distinta índole que se produce en el ámbito del trabajo. Hace alusión a acciones sostenidas de violencia psicológica (insultos, humillaciones, menosprecios, aislamiento, difusión de rumores, etc.) y también al acoso físico o sexual.

En general proviene de superiores a subordinados, pero también puede darse entre compañeros.