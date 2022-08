Anuncian comiso de bienes de Messer después de “atacar” a la Senabico

Una vez más para tratar de responder a los cuestionamientos en su contra, la Fiscalía General del Estado, dirigida por Sandra Quiñónez, utilizó las redes sociales para hablar sobre la llamativa dilación para solicitar el comiso de los bienes de Darío Messer, condenado por lavado de dinero en su país, Brasil, y “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes.

Considerado el “doleiro dos doleiros” (cambista de cambistas), Messer enfrenta en Paraguay un proceso por lavado desde hace 4 años, pero pese a ser sentenciado en la justicia brasileña sus bienes aún no fueron comisados, sino que solo son administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

El fiscal Francisco Cabrera, parte del equipo investigador también integrado por Liliana Alcaraz, Osmar Legal y Jorge Arce, tuvo a su cargo “informar” a un medio digital sobre las diligencias en ese caso. Esa entrevista es la que luego publica el Ministerio Público.

Cabrera dijo que el pedido del comiso será presentado en las próximas semanas, que solo queda una última diligencia que ya está en trámite, que es la ampliación de una pericia contable que se había realizado ante los nuevos elementos que surgieron. Señaló que una vez concluida la pericia se estaría en condiciones de presentar el requerimiento de comiso especial autónomo, cuyo monto inicial ingresado a la cuenta es de US$ 53 millones, precisó.

Falta de recursos en la Senabico

Cabrera habló de nuevos elementos ingresados en la investigación y la culminación de un peritaje para cumplir la diligencia. Sin embargo, hace seis meses, específicamente el 25 de febrero de 2022, el fiscal de asuntos internacionales Manuel Doldán hacía como un descargo por la red social twitter sobre las declaraciones de la titular de la Senabico, Teresa Rojas.

Rojas, entonces, informaba que los bienes del condenado Messer solo eran administrados por la institución a su cargo y la Fiscalía no solicitaba aún el comiso. Ante esto, Doldán respondió: “Sigue la DESINFORMACIÓN! Darío Messer, en su ACUERDO DE DELACIÓN PREMIADA en el Brasil, renunció a la totalidad de sus bienes! TRADUCCIÓN: Messer articula algún mecanismo en el juicio de Comiso Autónomo en Paraguay y, se cae su Acuerdo en Brasil...! Aclaro que DESINFORMA la persona que habla con el medio... la entrevistada !!!!” (sic).

Luego, el fiscal de asuntos internacionales intenta explicar en otro hilo de publicaciones el procedimiento del comiso, rematando en uno de los puntos: “Se exige celeridad, pero en el Paraguay, por los recortes presupuestarios, el caso manejan solo 2 (dos) Fiscales, sin perjuicio de sus otras causa... en el Brasil, las Fuerzas de Tareas LJ Río esta formada por 8 (ocho) Fiscales y un enorme equipo técnico, sin otras funciones” (sic).

“Poder muy fuerte atajando”, afirma Casañas Levi

El exfiscal de delitos económicos José Casañas Levi, señaló que no tiene sentido esperar tanto tiempo y concluir todas las pericias para solicitar el comiso (de bienes de Messer). Destacó que el procedimiento es sumario, se tramita ante un juzgado en lo civil y comercial y no dura más de un mes y aclaró que no existe inconveniente para ampliar la petición y solicitar el comiso de otros bienes, en caso de que se determine la existencia de otras propiedades, por ejemplo. “Por qué no lo hicieron, no tengo idea; es más de la conducta que viene demostrando la Fiscalía. Acá hay un poder muy fuerte que está atajando todo”, afirmó.

Casañas Levi recordó que si bien la figura del comiso existe desde 1998, en principio, el argumento de la Fiscalía para no presentar el pedido era la falta de reglamentación de la ley, cuestión resuelta ya en 2019.