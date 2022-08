Compatriota a quien le robaron valiosos objetos dijo sentirse burlado por la Fiscalía

Hugo José Cano (50) es un empresario del rubro de la construcción, y reside en Nueva York, Estados Unidos, hace 20 años. Sin embargo, en su retorno a nuestro país tuvo una desagradable sorpresa cuando el 18 de agosto pasado fue visitado por ladrones quienes sustrajeron de su habitación objetos que, según sus cálculos, estaban cuantificados en unos G. 237 millones.

Cano reconoció especialmente la gestión de la Policía de Lambaré, especialmente la realizada por el Crio. Juan Ferreira, porque gracias a su esfuerzo logró recuperar un valioso reloj Rolex valuado en US$ 22.000. El costoso objeto ya fue entregado a la fiscala Gladys González, quien tiene a su cargo la investigación del hecho de hurto. Sin embargo, cuando quiso recuperar el reloj el viernes pasado, la agente del Ministerio Público le dijo que vuelva nomás el lunes, luego de tratarlo de mala manera.

Cano, asimismo, dijo que a pesar de que el comisario Ferreira ya tenía información de quienes redujeron los demás objetos y que ya tenía la ubicación de la vivienda de los “compradores”, la agente fiscal no mostró ningún interés en solicitar el allanamiento para recuperar lo hurtado.

Sin bien es cierto, el reloj Rolex integra el lote de objetos hurtados en la noche-madrugada de aquel 18 de agosto, era lo más valioso, también se encuentran otros objetos como una cadena de oro de US$ 5.000, una mochila Louis Vuitton de US$ 2.500, en su billetera tenía G. 11 millones, además de sus documentos personales y un calzado deportivo marca Adidas de edición limitada de US$ 1.500.

Confesó el menor detenido y supuesto reducidor

En sede policial se detuvo a un menor de 16 años de edad, quien confesó que hurtó los objetos denunciados como robados de Hugo Cano. Es así que el Crio. Juan Ferreira solo estaba esperando la orden de allanamiento para ingresar a una vivienda para recuperar los demás objetos, pero esta orden nunca llegó, supuestamente por inacción de la fiscala Gladys González.

“Para colmo, la fiscala le liberó nuevamente al menor luego de 24 horas de estar detenido. No sé la razón porque no me explicaron cuál fue el motivo para soltarle al detenido. Me dicen que el miércoles recién tiene audiencia este menor, y de aquí al miércoles ya van a desaparecer todas mis demás cosas”, indicó Cano.

“Lamento que hayan liberado al menor el jueves pasado, porque seguro en este momento ya debe estar robando en otros sitios, hasta inclusive podría matar a personas inocentes”, indicó el empresario.

Junto al menor también fueron detenidas otras dos personas, y una de ellas confesó que había comprado algunos de los objetos hurtados.

Debe volver a Estados Unidos

Hugo José Cano (50) explicó que tras llegar de Estados Unidos, su hija quien vive en Lambaré le ofreció el 18 de agosto para que se quede a dormir en su casa. Y fue esa noche que ingresaron en la habitación en donde estaba dormido y de la cual fueron hurtados los valiosos objetos que había traído del país extranjero. Su hija le despertó al ver que la puerta de su habitación estaba abierta, y fue cuando verificaron que habían llevado sus prendas.

Para ingresar a la vivienda, forzaron un portón eléctrico, por lo que la víctima presume que junto con el menor que fue detenido estaba en complicidad de otras personas para perpetrar el delito.

Al día siguiente del hurto, Cano debía viajar hasta la ciudad de Santa María, Misiones, de donde es oriundo, para visitar a sus parientes. El próximo 21 de setiembre debe regresar a los Estados Unidos, según dijo.

No existe inacción del Ministerio Público

Por su parte la fiscala Gladys González rechazó la acusación que haya habido inacción por parte del Ministerio Público, como había denunciado la víctima del robo Hugo José Cano. Las acciones que debieron hacerse en el marco de las investigaciones, se realizaron, según aseguró.

Asimismo negó que haya tratado de mala manera a la víctima, sino que trató de explicarle que como ya era viernes, estaba por ser las 13:00 (hora de salida de los funcionarios) y como su unidad no iba a estar de turno, prefirió solicitarle a la víctima que venga el lunes para retirar el costoso Rolex de US$ 22.000, que había sido recuperado.

La agente del Ministerio Público empezó explicando que el hecho de hurto ocurrió entre la noche del 18 de agosto y madrugada del 19, la denuncia la hizo la víctima este ultimo día en la Comisaría Cuarta de Lambaré. El viernes 19 de agosto la comisaría le comunica del hecho a la Fiscalía. Recién el lunes 22 de agosto a las 11:20 el Crio Juan Ferreira le pide el allanamiento a la Fiscalía. El martes 23 de agosto se realizó el allanamiento a una vivienda al pie del Cerro Lambaré, jurisdicción de Asunción.

En el allanamiento la Fiscalía se entera que el supuesto autor sería un adolescente de 16 años, quien no reside en ese domicilio, sino que allí viven a mamá y una hermana.

No obstante, gracias a la mamá que se puso en contacto con su hijo, el supuesto autor del hurto, le pidió que colabore con la justicia, y éste le llevó hasta el domicilio del peluquero Milciades Wilson Cabral, a quien el menor de edad le había empeñado o vendido el Rolex por G. 30.000, que fue recuperado por la Fiscalía.

La fiscala González también dijo que gracias a la colaboración del menor de edad , se llegó hasta Teófilo Ortellado Mereles, de profesión reciclador, a quien el menor le vendió la cadena de oro, un dije y anillo carretón también de oro por G. 500.000, cuyos objetos no pudieron ser recuperados. Téofilo dijo a la Fiscalía que viajó a Ciudad del Este y en la zona de las Tres Fronteras vendió los mencionados objetos por G. 1.000.000 a personas desconocidas. Incluso dijo que no le dieron mejor precio porque los compradores le dijeron que sería de fantasía fina y no de oro.

Tanto Cabral como Ortellado Mereles están imputados por el hecho punible de reducción.

La causa está a cargo de la jueza penal de garantías Ana Esquivel.

La fiscala González también explicó que la causa penal en la que está imputado el menor de edad por hurto agravado, está a cargo del juez penal de garantías del Menor Infractor Camilo Torres.