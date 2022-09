Denuncian que reo enfermo no recibe asistencia médica, a pesar de orden judicial

La jueza penal de Ejecución Arminda Alfonso Martínez, de Salto del Guairá, en fecha 15 de junio del año en curso, ordenó el traslado de Milciades Mailyn Céspedes al Hospital Nacional de Itauguá para realizarse los estudios requeridos, “debiendo informar inmediatamente a este juzgado de ejecución, una vez realizado, reiterando que dicha disposición es bajo segura custodia”.

Según Esther Vargas, familiar del reo, la salud de Milciades va empeorando día a día. “No puede alimentarse, tiene dificultad para respirar, al parecer tiene problemas en su pulmón”, aseguró la mujer, quien acusó al director de la penitenciaria de negarse a llevar al centro asistencial con la excusa de que no hay medio para su traslado.

No hay recursos para el traslado de reo a hospital

La denunciante dijo que el abogado de su hermano inclusive se ofreció para llevarle en su medio con custodia policial, pero no fue aceptada la propuesta. En tanto, Óscar Mailyn, otro familiar, refirió que el director del penal les dijo que no será llevado al centro asistencial “porque no hay recurso, quién va a cubrir los gastos, es muy caro nos dijo”, afirmó.

Hemos consultado con el director Raúl Vera y Yoni Benítez, este último jefe de la sección judiciales de la cárcel de Coronel Oviedo, pero ambos no quisieron dar respuesta sobre el caso.