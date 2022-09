Ganadería paraguaya ingresó más de US$ 1550 millones hasta el cierre de agosto

Las exportaciones de todos los rubros de la ganadería, durante en los ocho primeros meses de este año, crecieron un 9% en valor, aunque en volumen registraron una caída del 3%, según el informe que divulgó este jueves el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Los rubros de referencia incluyen la carne bovina y sus menudencias; la porcina y sus menudencias, la aviar y sus despojos, así como todos los productos y subproductos de origen animal.

En lo que respecta al rubro principal, la exportación de carne bovina en particular, desde enero hasta agosto de este año registró 234.408 toneladas, por un valor total de US$ 1.230 millones, que representa un crecimiento del 8,4% en divisas, pero en volumen es 1,7% inferior respecto al mismo periodo en el 2021, detalla el reporte.

Rusia se afianza como segundo mercado

En cuanto a los mercados, se mantiene en el primer lugar Chile, con el 40% de nuestros envíos, unas 89.414 toneladas por US$ 496,4 millones. Se destaca en segundo lugar Rusia, que recuperó su ubicación tras el conflicto bélico con Ucrania. Al cierre de agosto, el país euroasiático había importado unas 47.748 toneladas, por US$ 192,6 millones.

Como tercer destino de la carne figura nuestro socio del Mercosur, Brasil, con 28.082 toneladas, por US$ 154,3 millones. El cuarto mercado más importante de la carne bovina paraguaya es otro país socio pero del Oriente, Taiwán, que compró desde enero hasta agosto de este año unas 27.009 toneladas por US$ 145,7 millones. El quinto mayor comprador de carne paraguaya es Israel, que en el periodo señalado compró 13.349,9 toneladas por US$ 86.409 millones.

El listado de 50 mercados activos de la carne sigue con Uruguay, con 6.305 toneladas por US 30,7 millones. En séptimo lugar está el mercado que se conoce como Proveduría Marítima, con 4.471 toneladas, por US$ 18,2 millones, que es una de las vías que, según las explicaciones de los referentes del rubro, es la forma indirecta de vender este producto a China continental.

En el informe de Senacsa se destaca que, aunque se exportó en menor volumen, gracias a los mejores precios promedios de la carne, que de US$ 4,76 por kilogramo del mismo periodo comparado del 2021 pasó a US$ 5,25 el kilogramo en el presente lapso parcial del 2022.

En cuanto al faenamiento bovino, datos preliminares indican que en agosto fue de unas 195.000 cabezas, lo que sumarían unas 1.488.490 en lo que va del año.

Técnicos de Senacsa concluyen curso en Taiwán

Un grupo de 14 técnicos del Senacsa completó con éxito el miércoles último el “Curso de entrenamiento en tecnología para la prevención de la Peste Porcina Africana” en la Universidad Nacional de Pingtung de Ciencia y Tecnología de la República de Taiwán.

La capacitación se desarrolló en el marco de un convenio con el Gobierno de la República de China (Taiwán), a través del Fondo de Cooperación y Desarrollo de unos US$ 100.000, con clases teóricas y prácticas. El cierre del curso se realizó ante la presencia de autoridades de Taiwán, el embajador de la República del Paraguay y la participación de los docentes.