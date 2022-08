La carne bovina se proyecta como rubro estrella entre las exportaciones del 2022

Al cierre del séptimo mes de este año, la exportación de cortes de carne bovina a unos 47 mercados del mundo fue de 200.473 toneladas, por valor de US$ 1.057,5 millones, cifras que representan crecimientos del 7% en valor pero caída del 5% en volumen, si se comparan con el mismo periodo de 2021. Este rubro seguirá con los envíos y cerraría el año en más de US$ 1.700 millones de ingresos generados, según las proyecciones.

A su vez, la exportación de soja en ese mismo periodo registró un ingreso de US$ 1.082.495.239 en divisas, por 2.069.211 toneladas enviadas, lo que representó caídas del 48% en valor y 54% en volumen, por causa de la sequía durante la campaña agrícola anterior. Queda muy poco remanente para exportar. Es que la falta de lluvias ya restó al rubro unos US$ 1.005.090.041, hasta el mes pasado, porque en el mismo periodo de 2021 las exportaciones de la oleaginosa generaron US$ 2.087.585.280, según el reciente informe de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Al respecto la asesora del de Capeco, Lic. Sonia Tomassone, explicó que la diferencia en cantidad de soja refleja la drástica disminución de la producción que se registró en la última zafra.

Considerando estos números, se deduce que en los próximos meses de este año, ya no será la soja el rubro estrella de las exportaciones paraguayas, sino la carne bovina. En lo que respecta a subproductos industriales, los datos señalan que la poca disponibilidad del grano se ve reflejada en el menor volumen de exportación; sin embargo, el alza de los precios internacionales ha disminuido las pérdidas.

Por otro lado, según el reporte de Capeco, hasta julio de este 2022, Paraguay exportó 284.878 toneladas de aceite de soja por US$ 411.626.101, mientras que en el mismo lapso de 2021, 266.713 toneladas por US$ 287.254.112. También se enviaron 972.990 toneladas de pellets de soja por un valor de US$ 460.033.517, que significa un aumento del 1,4% en divisas, pero merma de 3 % en volumen, respecto al 2021, cuando fueron exportadas 998.995 toneladas por US$ 453.852.542.

Unos US$ 1.332 millones en divisas

De acuerdo al informe mensual del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), las exportaciones de productos y subproductos de origen animal generaron unos US$ 1.332,9 millones en ingresos hasta el cierre del séptimo mes del año. Esta cifra evidencia un crecimiento del 8% en comparación a los US$ 1.238,5 millones generados en los primeros siete meses del año pasado.

Entre los otros rubros ganaderos, las exportaciones avícolas ingresaron US$ 5 millones al cierre de julio, logrando un crecimiento del 47%. Pero las exportaciones porcinas cayeron 53%, de US$ 5,7 millones del 2021, bajaron a US$ 3,7 millones.