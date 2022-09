Caso “Peño”: No se podrá confirmar la causa de muerte, anuncian

Este sábado se llevaron a cabo los primeros estudios antropológicos para obtener más datos sobre la identidad del cuerpo hallado ayer en una laguna en el barrio Santa Ana. El cadáver se encontraba desmembrado debido a la corriente del agua, según explicaron y aunque familiares del niño José “Peño” Ozuna, ya reconocieron sus prendas de vestir, todavía se esperarán resultados de ADN para confirmar si se trata o no del pequeño.

“Se encontró un cuerpo en estado de putrefacción muy avanzado. Ya no era posible una autopsia, entonces procedimos a hacer un estudio macroscópico, es decir, miramos las partes que teníamos. Retiramos los huesos del tejido blando putrefacto y pudimos estudiar los huesos. Constatamos que se trata de un pre-adolescente. No hay una osificación de los huesos. Es un ser humano en estado de crecimiento. Es pre-adolescente porque no tiene las características masculinas o femeninas desarrolladas”, manifestó Eduardo Cañete, antropólogo forense del Ministerio Público.

El profesional indicó que no se hallaron rastros de violencia, no hay fracturas perimortem ni postmortem.

Con respecto al tipo de información que arrojarían estos estudios, Cañete señaló: “Los estudios son para ver si se trata de un ser humano, si es un individuo o son más, si es un adulto o preadulto, la estatura, la edad, el sexo. Esos serían los datos que se pueden obtener de un estudio antropológico”.

El cuerpo está incompleto

Debido al avanzado estado de putrefacción y la corriente del agua, el cuerpo se encuentra incompleto, según indicó el antropólogo forense.

“Se tomó una sección de hueso y eso se va a llevar a laboratorio forense para que hagan un estudio comparativo con algún pariente, con la madre probablemente. El cuerpo no está completo. El estado de putrefacción avanzado, significa que el cuerpo se estaba separando por la corriente del agua. Falta la cabeza, las manos y un pie”, lamentó.

Sin embargo, también se explicó que sí hay piel completa que cubre el cráneo, y está pegado al torso, por lo que no se puede hablar de una decapitación.

A su vez, la fiscala Fátima Girala, sostuvo: “Hasta que no se tenga el resultado de la prueba de ADN, no se puede confirmar que se trate de José Ozuna. Estos resultados estarían listos en unos 15 días.

La ropa sí es del niño, lo confirmó la madre, porque el abrigo lo había hecho una tía y también reconoció la remera y el boxer del pequeño”.

Girala explicó que la causa de la desaparición del pequeño “Peño” seguirá abierta porque el motivo de muerte no se pudo determinar debido a que los órganos ya están completamente descompuestos.