Cuestionan utilización de procesos penales para amedrentar

El juez Juan Carlos Zárate resolvió ayer absolver al periodista Juan Carlos Lezcano y a la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, quienes fueron acusados de supuesta difamación por la ex viceministra de Tributación Marta González Ayala.

Esta mañana, el abogado Ezequiel Santagada comentó que quedó demostrado en las audiencias que no existía hecho punible y que ABC solo publicó la denuncia de una familia vulnerable que se enfrentaba a una ex funcionaria pública. “Como dijo el juez, no hubo opinión por parte del medio”, consideró.

Lea más: Gana la libertad de prensa: absuelven a periodista y directora de ABC

No obstante, el especialista expresó su preocupación por la utilización de la vía penal para casos que son de interés público. “El derecho penal no es la vía para reclamar responsabilidades superiores cuando de funcionarios públicos o temas de interés público se trata. Las querellas deberían ser rechazadas in limine por la Justicia”, consideró.

Amedrentamiento

Asimismo, dijo que no comprende el motivo por el cual el juez dio curso al juicio, pero el solo hecho de haberlo iniciado ya implica un ataque contra la prensa. “Tuvieron que pasar por este proceso, eso implica un gasto económico y emocional. Ese solo hecho ya genera amedrentamiento, la mera utilización del proceso penal tiene esa finalidad, sin importar si ganan o no”, aseveró.

Lea más: “Me iban a sacar mi casa”, afirma vecino de Marta González

Agregó que es cierto que todos deben someterse a la Justicia, pero el proceso penal no es la vía indicada para casos como el impulsado por Marta González Ayala. “Podría ser cualquier medio; cuando se afecta la libertad de expresión, se afecta la democracia”, cuestionó.

Santagada recalcó que no existe la democracia si se ataca a la prensa, utilizando este tipo de procesos penales contra la libertad de expresión.

Lea más: “Marta González nos amedrentaba”, sostuvo vecino de exviceministra