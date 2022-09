Productores de banana, afectados por devaluación del peso argentino

La crisis económica del país vecino redujo las ventas y la falta de mercado pone en peligro de descomposición a parte de la producción de banana.

El rubro bananero generaba un ingreso anual de más de US$ 19 millones a nivel país, de los cuales unos US$ 15 millones son destinados directamente a este distrito y representa la principal fuente de ingreso de esta localidad. Pero con la caída del peso y la difícil situación económica que está atravesando el país vecino, los ingresos de este año solo serían de unos US$ 10 millones, de los cuales unos US$ 8 millones quedarán en esta ciudad.

Los ingresos se han reducido casi al 50% y las remuneraciones que reciben solo están cubriendo el costo de producción.

El intendente de Tembiaporâ y productor de banana, Hugo Franco (ANR, oficialista), comentó que anteriormente recibían un promedio de G. 25.000 por caja de bananas de primera calidad que eran exportadas a la Argentina, pero actualmente solo están recibiendo un promedio máximo de G. 20.000 por caja. Dijo que los precios se ajustaron muy poco en comparación a la caída desenfrenada de la moneda del país vecino.

Lea más: La época de la banana empezó con retrasos pero irá siendo masiva desde este mes, señalan

Bajo precio

Franco también resaltó otro problema, que es el bajo precio que se les paga por los productos de calidad intermedia que son distribuidos en las meriendas escolares del país. Dijo que se creó un sistema de intermediarios que compran de ellos el producto y que luego revenden a costos más elevados a las empresas ganadoras de licitaciones.

Indicó que en el país se les está pagando un costo que no supera los G. 10.000 por caja del producto, monto que apenas alcanza para paliar el costo de producción.

Comentó que los productores exigen que el Gobierno establezca un precio referencial del precio de la banana y así evitar que intermediarios impongan el valor del producto, lo que al final termina perjudicando a los pequeños bananeros del interior.

Por último, indicó que para las 14:00 de hoy prevén una reunión interinstitucional en la segunda planta del edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), donde se estará evaluando la situación bananera a fin de encontrar una solución a los problemas con el rubro.