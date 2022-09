Marito dice que ganará al “patrón de la mafia” que quiere usar al partido para legitimar su fortuna

El presidente Mario Abdo Benítez estuvo en la casa solariega del Gral. Caballero en la compañía Tacuary. En la ocasión, instó a sus correligionarios a salir a llevar la noticia que el próximo 18 de diciembre “vamos a demostrarles a Cartes que el dinero no es lo que manda en el Paraguay y que quede claro que aquellos que creen en el dinero, le decimos que este pueblo no tiene precio en la frente y que no es una mercadería”.

Dijo que está como candidato a la presidencia de la ANR, para ganar, para defender al auténtico colorado. “Ya le ganamos hace cuatro años al secretario de Cartes y el 18 de diciembre vamos a ganarle al “patrón de la mafia”, que vengan con todo su dinero y se van a encontrar con la muralla de Humaitá que es el Partido Colorado”.

Wiens y Brunetti representan la continuidad en el poder de la ANR

En su discurso dijo que se vayan los que tienen precio porque aquí está la dignidad y la esperanza del pueblo paraguayo. ”Vamos a enfrentar campaña de difamación y calumnias como lo venimos soportando y nos callamos mucho tiempo, porque quiero unir y abrazar al pueblo colorado, quiero que el pueblo colorado sea unido”.

Agregó que la dupla presidencia con probada gestión de Arnoldo Wiens y Manuel Brunetti representan la continuidad en el poder del Partido Colorado, que cuenta ahora con el mejor equipo de trabajo y que va a ganar las internas partidarias con humildad, pero con firmeza y convicción.

Aseguró que va a recuperar a la ANR que se encuentra mudo y le va volver a dar el protagonismo del coloradismo, “voy a salir a recorrer las seccionales coloradas para honrar al coloradismo”.

La reconstrucción del país no se hace con dinero

El presidente Marito comentó que la reconstrucción del país no se hace con dinero ni con intereses, para eso primero debe realizarse la reconstrucción moral, se debe saber “qué somos, debemos amar nuestro pueblo, conocer nuestra historia”.

Añadió que la reconstrucción se conforma con la dignidad moral, amar a nuestro pueblo que saliendo de una derrota empezó a construir su sendero hacia el futuro cobijado bajo un partido que se fundó para reconstruir la Nación paraguaya.

Dijo que el de hoy fue el último discurso que brindó como presidente de la República en el aniversario del Partido Colorado, pero que el próximo año va a volver como presidente de la ANR.