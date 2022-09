Cartes contrató abogados en Estados Unidos y afirman que “no hay nada” en su contra

El abogado de Horacio Cartes confirmó hoy que contrataron un bufete de especialistas en Estados Unidos para hacer las investigaciones sobre posibles acusaciones en su contra. “Nos han dicho que no hay nada en el Departamento de Justicia, no hay acusación, no tenemos nada”, dijo Ovelar.

“Yo no sé cuál es la acusación. Tenemos una calificación (de significativamente corrupto) pero no los hechos sobre los cuáles se basa esa calificación; entonces, es imposible defenderte sobre lo que no te dicen, sobre lo que no transparentan. Hasta el día de hoy la acusación es oscura, es secreta”, afirmó.

El abogado defensor de Cartes indicó que decidieron no pedir informes la Embajada de Estados Unidos, puesto que dicha institución ni siquiera responde a la Cancillería. “Me parece una pérdida de tiempo y sin sentido”, consideró.

“Enemigos de Horacio Cartes están detrás”

El abogado aseguró que la embajada se dejó influenciar por datos locales, puesto que existió un lobby muy intenso. “Desde los medios, que todo el tiempo están tirando información, y las reuniones que se realizaron también. Le han presentado (a la embajada) informaciones, en ocasiones falsas y a veces interesadas”, acusó.

Así también, afirmó que lo que buscaron con esto es “descabezar” a Honor Colorado y fueron los “enemigos de Horacio Cartes” los que estuvieron detrás. “Hay una intención mediática y de sectores de la oposición que quieren la caída del Partido Colorado”, declaró para ABC Cardinal.

HC no podrá responder sobre su tabacalera

En otro momento, el abogado de Cartes afirmó que no recibieron respuesta de la Comisión Bicameral de Investigación sobre el lavado de dinero y delitos conexos, ante el pedido de declarar por escrito.

“La CBI insiste en que él comparezca y declare físicamente y no tenemos ni remisión de preguntas ni fijación de otra fecha de audiencia de declaración”, indicó.

No obstante, consideró que Cartes no podrá responder directamente sobre Tabesa, debido a que no es el director de la empresa ni maneja datos concretos.