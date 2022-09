Juegos Odesur: “En Asunción no hay nada que ofrecer”, dice concejal

Consultado sobre la situación de la capital del país para recibir a los XII Juegos Suramericanos Odesur Asunción 2022, el concejal Álvaro Grau (PPQ) comentó que no hay nada para alegrarse, ya que la Municipalidad de Asunción no invirtió en algo en específico para que la ciudad esté linda. “Me pongo contento de que se hagan los juegos en Asunción, pero me pone triste la forma en que se va a recibir a los deportistas y turistas”, aseguró.

Grau agregó que lo ideal hubiera sido que por lo menos los paseos centrales sean dignos de recibir visitas. Aseveró que están en las mismas condiciones de siempre, incluso en la zona de la Municipalidad de Asunción.

Según el edil, el microcentro ya no solo de noche da pena, por la inseguridad, sino también de día. “No hay un lugar de la ciudad que sea insignia, a dónde ir. Salvo la Costanera, que está mitad a oscuras. No hay nada que mostrar, nada que ofrecer”, expresó. Sobre la citada avenida, añadió que de igual manera este es un sitio en donde pasear, pero que no posee ni siquiera un punto en donde sentarse a tomar un café.

Finalmente, Álvaro Grau criticó que la Intendencia, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez. no se haya preparado, así como “cuando es tu cumpleaños, te vas a la peluquería, te arreglás, intentás lucirte, eso no pasó en Asunción”, indicó el concejal.