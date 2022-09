Asunción y los Juegos Odesur 2022: Icónica Plaza O´leary solo da vergüenza

La Plaza Juan E. O´Leary es como el “patio” de la calle Palma, pues todo el que se dispone a disfrutar de esta importante vía, así como a visitar el Panteón de los Héroes, generalmente pasa por la citada plaza también. Debería ser un espacio bien cuidado, un jardín de flores y frescura, con estructuras en donde tomar asiento y recargar energías.

Sin embargo, el sitio es sinónimo de inseguridad y solo ofrece un mal rato a quienes lo elijen para descansar. Empezando por el hecho de que las veredas y pisos no están en buen estado, por lo que la plaza no es accesible. Una vez allí, no se encuentra el verdor de pastos ni el color de flores, sino solo arena que demuestra que desde hace años no hay ningún intento por hermosear el lugar.

Asimismo, sus estructuras están destrozadas. Se pueden ver maderas podridas tumbadas en el suelo. Se suman los hediondos olores y un mal manejo de las basuras.

Plazas abandonadas y personas en situación de vulnerabilidad, clamando ayuda

Además, quien decide sentarse en uno de los bancos de la Plaza Juan E. O´Leary es presionado por el paso de personas que piden dinero, relatando la mala situación por la que están pasando, algún familiar enfermo, extranjeros varados y hasta niños con hambre.

Para sentarse en esta plaza pública se debe llevar dinero y ser solidarios, puesto que las autoridades de las instituciones que deberían velar por personas en situación de vulnerabilidad, brillan por su ausencia.

El gobierno municipal de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR) es el que menos interés demuestra en mejorar estos espacios públicos, incluso cuando la antorcha de los XII Juegos Suramericanos Odesur Asunción 2022 ya está en el país, y los primeros atletas y jueces comenzaron a llegar. La imagen de una triste plaza, lejos de ser un precioso jardín, es lo que se proyecta a los turistas de nuestra capital del país.