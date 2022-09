Particulares ocupan predio de INC en Vallemí y hasta extraen piedra de la cementera

La Contraloría General de la República (CGR) reveló en una auditoría de fiel cumplimiento a la Industria Nacional del Cemento (INC), que particulares extraen piedras de la cantera de Vallemí (Concepción) de la empresa estatal y que además, hasta instalan fábricas de cal hidratada, agrícola, caleras de particulares, en el predios de la institución, sin contratos ni pago de alquiler y canon.

“Conforme a la verificación in situ efectuada por el equipo auditor del 21 al 22 de abril del 2022, con acompañamiento de funcionarios de la INC, y las entrevistas documentadas realizadas a algunos cantereros y ocupantes particulares de inmuebles de la INC, se constató la existencia de instalaciones de fábrica de cal viva, hidratada y agrícola, que a su vez, en algunos casos, extraen piedras de las canteras de la INC sin contratos ni pagos de alquiler y canon”, advierte la CGR en su informe de agosto último.

Enfatiza asimismo que, en una entrevista documentada con el Jefe de Área de otras explotaciones de la institución, el 20 de abril de este año, el mismo informó que 28 ocupantes de 43 hornos instalados en el predio de la INC no suscribieron contrato con la institución ni abonaron alquiler durante el ejercicio fiscal 2021.

A su vez, informó que una planta hidratadora de cal viva y cinco plantas procesadoras de cal agrícola también se encontraban en la situación señalada.

Agregó que, conforme a los datos expuestos y a las informaciones recabadas en las entrevistas documentadas, estos ocupantes tienen instalaciones de fábrica de cal agrícola, horno de producción de cal viva y planta hidratadora de cal, además de la extracción de piedras de las canteras de INC para la fabricación de sus productos, sin contar con la autorización escrita por parte de la estatal (contrato o resoluciones).

Afecta intereses de la estatal

La CGR señaló que estos ocupantes no pagan por el usufructo del terreno y la extracción de piedra de las canteras, en consecuencia, disminuyendo el valor económico de la reserva de materia prima, sin que la institución perciba ingresos.

Al respecto, la institución no consideró lo dispuesto en el Decreto N° 20132/2003, por el cual se aprueba el manual que establece las normas y procedimientos para la administración, uso, control, custodia, clasificación y contabilización de los bienes del Estado.

Si bien la institución alega en su descargo ante la CGR que “para la INC el apoyo a esta gente, permitiéndoles usufructuar un espacio para el funcionamiento de sus hornos, siempre se ha dado dentro del marco de ayuda social”.

Sin embargo, para la Contraloría, la mencionada ayuda la realiza en detrimento del patrimonio de la INC y de los recursos naturales no renovables de la empresa, teniendo en cuenta que además de tener instalados sus hornos de cal en el predio de la empresa estatal, “los señores Cristino Agüero y Feliciano Escobar también extraen piedras de la cantera de la INC para la fabricación de cal viva, sin abonar canon alguno, punto sobre el cual la institución no presentó descargo”.

INC debe regularizar esta situación

El ente contralor señaló que las autoridades de la INC deberán proseguir con las gestiones administrativas y judiciales necesarias, tendientes a la regularización y el resguardo de la propiedad de la institución, ocupada de forma irregular.

Asimismo deberán efectuar los trámites necesarios tendientes al cobro del canon por extracción de piedra de la cantera y del arrendamiento del predio usufructuado por los ocupantes, conforme a las normativas legales vigentes.

Además, aplicar las sanciones que correspondiesen, de conformidad a los términos legales vigentes, seaña la Contraloría.