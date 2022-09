Vídeo: emotivo mensaje de Nahiara a Anita por el día del donante

Nahiara es una niña de 6 años que hace poco más de un mes recibió el alta médica del Hospital Pediátrico Acosta Ñú, luego de que le hicieran un trasplante de corazón después de esperar durante un año y un mes por un donante.

La niña fue diagnosticada con miocardiopatía restrictiva dilatada e insuficiencia cardíaca, situación que la obligó a ingresar al hospital el 21 de noviembre del año pasado, pasando por la sala de terapia intensiva, e incluso debiendo ser conectada a un “Berlín Heart”, más conocido como “corazón artificial”.

Tras poco más de un mes de estar en su casa, y en el marco del día del donante, que se conmemora cada 12 de setiembre, Nahiara envió un vídeo para recordar que donar órganos salva vidas.

Nahiara canta emotiva canción a Anita para resistir

Al son de la canción “Try Everything” en español, que la cantante Shakira compuso para la banda sonora de la película infantil “Zootopía”, Nahiara le canta a su amiga Anita, de manera a darle aliento para que no se rinda hasta encontrar un donante.

Anita es una niña que sufre de una enfermedad cardíaca que se encuentra en etapa terminal. Debido al problema de salud que padece, fue conectada hace poco más de 40 días a un corazón artificial en el Hospital Pediátrico Acosta Ñu.

Sus padres y familiares están esperanzados de encontrar un donante para la niña. Si bien aún no cuentan con información sobre un potencial donante, se mantienen optimistas sobre lo que pueda acontecer. Incluso, hace unos días atrás, Anita dio sus primeros pasos tras dos meses de internación.

Nahiara, al final de su vídeo donde canta la canción, envía un mensaje de deseo de que tanto Anita como todos los niños que están en lista de espera resistan mientras llegue el milagro que Dios les tiene preparado.