Petróleo en el Chaco: ¿Es factible reactivar la refinería de Petropar?

Del petróleo en el Chaco se habla desde hace años, sin embargo, hasta hoy no es comercialmente explotable, por su parte, Bernard Verdu, vicepresidente de Riviera S.A., concesionaria del bloque de Garrapatal en el Chaco, en la cuenca del Carandayty comentó que iniciarán una campaña de perforación.

Los cálculos que realizaron señalan que podrán sacar, en los próximos 20 años, un mínimo de 150 millones de barriles de petróleo, que ya podrían ser 500 mil barriles para el próximo año, con la perforación de dos pozos. Hay que tener en cuenta que sólo se puede perforar uno por año.

¿Se podría reactivar la refinería de Villa Elisa?

La ingeniera industrial Mercedes Canese, señala que existe un déficit de refinerías en la región, que Paraguay es un país mediterráneo y además de pagar todos los sobrecostos como cualquier país que no es petrolero, además de flete para petróleo, le conviene minimizar al máximo los costos.

“No es sólo la sobrecarga en los costos, si no que hay precios abusivos en Paraguay, por eso, aún en un escenario en el que no tengamos petróleo, es muy conveniente agregar valor nacional entrando a la refinación” explica.

Sin embargo, en caso de que se la reactivación de la refinería de Petropar que se encuentra en Villa Elisa y que dejó de funcionar durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, se debería tener en cuenta un estudio socioambiental.

La refinería, fue construida en una zona poco poblada que hoy se encuentra convertida en un sitio urbano. Además, se debería contar con un acuerdo por parte de la comunidad y pasar todas las etapas de una evaluación socioambiental.

La profesional recuerda también que la refinería de Petropar ya se torna pequeña para el volumen de derivados de petróleo en Paraguay.

“Creo que fue un error (desactivar la refinería) porque Petropar perdió mucha importancia en el sector, porque así como se refinaba petróleo, también se vendía gas licuado, por ejemplo y recién ahora cuenta de nuevo con estaciones de servicio. No me parece justificado que se haya parado, porque tiene muchas ventajas refinar petróleo a nivel nacional, por el valor agregado, se evita el ordeñe”, analizó la ex viceministra de Minas y Energía.

La conveniencia debe determinarse con un estudio de factibilidad.

“Pensar en una refinería que tenga en cuenta nuestro consumo creciente y que no tenga barreras socioambientales importantes, además de realizar si o sí el estudio socioambiental, es importante”, reitera.

Si efectivamente se confirma el hallazgo de petróleo en nuestro país y la empresa cuenta con certificación de lo que anuncia, “no puede ser que exportemos nuestro petróleo”.

Según señala la experta, el costo de refinación no es superior al 5 por ciento y costo de internalización incluyen el flete y el costo aduanero.

“Se paga por sacar y por volver a traer los derivados, ahí ya tenemos entre un 5 y 10 por ciento. Es muchísimo cuando hablamos de hidrocarburos, porque el volumen de consumo en Paraguay es una cifra enorme” afirma.

Si se compara con los precios actuales de petróleo, se calcula unos US$ 2.000 millones al año.

Finalmente, indica Canese, que el Paraguay pasaría a cobrar regalías por la explotación de petróleos, de concretarse lo que anuncia la mencionada empresa privada.

Agrega también, que si Petropar llega a explotar sería aún más conveniente, porque sería como la energía hidroeléctrica a la que se podría acceder a un costo mucho más bajo.