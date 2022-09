Denuncian al diputado Derlis Maidana por acoso y violencia familiar

La denuncia por acoso y violencia familiar indica que anteayer, alrededor de las 08:00, el diputado colorado Derlis Maidana se presentó en el domicilio de la víctima, ubicado en un barrio capitalino de Asunción, donde la misma se encontraba sola.

Según la denuncia radicada ante la División de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional, el parlamentario primero le reclamó el hecho de que solicitó aumento de la mensualidad que pasa para la manutención del hijo, pero luego aprovechó la ocasión para manosearla, motivo por el cual le echó del lugar.

La abogada Eva de Witte, representante de la denunciante, confirmó que la denuncia fue derivada a la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Violencia Familiar en la mañana de ayer y que su representada fue citada por la fiscala María Segovia para prestar declaración testimonial.

La abogada de Witte explicó que Maidana otorga una mensualidad de G. 4 millones mensuales para la manutención de su hijo, suma que a la fecha resulta insuficiente para poder cubrir todos los gastos derivados del tratamiento que el niño recibe en la Argentina.

Solicitud de aumento de prestación, ante juzgado de la Niñez

La letrada indicó que este es el motivo por el cual se solicitó una mensualidad de G. 30 millones, pues hasta la fecha la madre se ha encargado de manera exclusiva de cubrir los gastos en que incurrió para el tratamiento en el exterior.

“El niño tiene un diagnóstico permanente que le impide realizar actividad física, recibe alimentación especial y en estas condiciones, la mensualidad actual no es suficiente para la enfermedad que tiene. Él tiene que ir a la Argentina porque acá es demasiado caro el tratamiento. Él tiene cita los días 28, 29 y 30 de noviembre para estudios especializados y hasta ahora, en las ocasiones anteriores en que viajó, la madre costeó todo sola y no es fácil, son muchos gastos”, explicó la abogada de Witte.

Diputado Derlis Maidana pide rechazo de petición

Precisamente ayer, el diputado Maidana contestó la petición realizada ante el juzgado de la Niñez y la Adolescencia del segundo turno, al que solicitó el rechazo de la petición de aumento de la mensualidad.

“La actora invoca que nuestro hijo se halla con un diagnóstico de hepatitis aguda recurrente, que fue al hospital Garrahan y que en nuestro país no se cuenta con profesionales para tratar la mencionada enfermedad, no constando entre las instrumentales tal diagnóstico o indicación de tratamiento, aún reconociendo mi limitación en cuestiones médicas, dudo mucho que en nuestro país no existan profesionales o tratamiento para el efecto, precisamente en previendo dicha situación, he realizado la provisión y continúo realizando las erogaciones para el seguro de salud del cual también es beneficiario mi hijo, se mantenga vigente”

Negó agresión u acoso

Por su parte el diputado negó cualquier tipo de agresión; acoso a su ex pareja; gritos o destrozo alguno. En contacto con ABC Color narró que solo pidió a la denunciante reunirse para discutir los gastos del tratamiento médico del hijo en común. Admitió que no hubo acuerdo y que cuando se retiró del domicilio dio un beso en la mejilla a quien fuera su pareja por 12 años.

Dijo desconocer las motivaciones de la denunciante y aseguró que siempre cumplió con los pagos de manutención y gastos médicos. Anunció que ya contrató como su abogado a Rafael Fernández.

Dijo que siempre tuvo un trato cordial con su hijo y la madre.

“Incluso casi todos los días, las veces que estoy por Asunción voy a buscar a nuestro hijo al colegio y le llevo a su casa. Justo ayer fuimos a almorzar con él”, afirmó.

Sobre la denuncia dijo al reiterar que no hubo agresión. “Me pasó por confianzudo a partir de ahora solamente a través de mis abogados voy hablar con ella”.