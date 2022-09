Eliminan giro a la izquierda en avenida Primer Presidente y Madame Lynch

Esta mañana, desde temprano, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) estuvo indicando a los automovilistas cuáles serían las alternativas para transitar por la zona de la avenida Madame Lynch y Primer Presidente, un lugar muy conocido por la velocidad con que circulan los automóviles y camiones pesados, además de los accidentes que lamentablemente se producen casi todos los días en el sitio.

Al respecto, el inspector de la PMT Daniel Cárdenas explicó los motivos de estas modificaciones. “Normalmente, los giros a la izquierda están prohibidos para agilizar el tránsito, pero en este caso específico es más para evitar accidentes. Se han registrado cuantiosos accidentes en los últimos tiempos, muchos de ellos fatales y otros muy graves. Resulta que esta es una vía muy rápida en la que circulan vehículos de gran porte, vehículos pesados, con carga, con acoplados con más de 40.000 kg”, manifestó.

“En este momento estamos con la cobertura durante el día con los inspectores y realizamos el dirigido de tránsito, y aún así resulta bastante pesado por la velocidad de los vehículos. Pero no se puede cubrir 24 horas el dirigido de tránsito, entonces en los horarios en que no hay cobertura, todos los días hay accidentes. Entonces, este giro lo estamos prohibiendo no solo para agilizar el tránsito sino para evitar muertes”, afirmó.

Cárdenas indicó que desde mañana los agentes de la PMT estarán en la zona realizando la cobertura e indicando a los automovilistas las vías alternativas.

La alternativa

De acuerdo a lo señalado por la Municipalidad de Asunción, al eliminarse el giro a la izquierda en Primer Presidente, la alternativa es la siguiente: si el automovilista está circulando por la avenida Primer Presidente, el itinerario para tomar la avenida Madame Lynch es girar a la derecha en la avenida Madame Lynch hasta el giro en la rotonda (viaducto) y retomar la avenida Madame Lynch con sentido al norte.

Estas nuevas reglas estarán vigentes desde mañana, sábado 17 de setiembre, desde las primeras horas, y los agentes de la PMT acompañarán el proceso de adaptación.