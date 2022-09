Caso Dahiana: el domingo se cumplen dos años de su desaparición y fiscalía abandonó su búsqueda

Los familiares de la joven desaparecida Dahiana Espinoza, viven momentos de angustia y pesar desde aquel 18 de septiembre de 2020, fecha de su desaparición en la zona de Itá.

El padre de la joven, Juan Espinoza, indicó que solo esperan el juicio oral y público a Joel Amarilla, imputado por feminicidio, y que reciba un castigo ejemplar.

“Solo esperamos que se le castigue con la pena máxima a su expareja, porque se niega a decir dónde la enterró, para que le demos una digna sepultura”, expresó el padre.

Dijo, además que su mayor pecado es ser humilde, sin los recursos para impulsar la búsqueda de su hija.

“Para los pobres no hay justicia. No sé le busca a mi hija porque somos pobres y, si se trataba de una millonaria, ya se movía sol y tierra para encontrarla”, dijo con mucho pesar don Juan.

Fiscalía abandonó búsqueda

La fiscala, Daysi Sánchez, responsable de la investigación, abandonó la búsqueda de los restos de la joven desaparecida, alegando falta de recursos.

En marzo pasado se realizó la búsqueda en una laguna de Guarambaré, en la propiedad de una azucarera, gracias a que la municipalidad local otorgó los recursos económicos.

Luego que la intendencia anunciara que ya no podía usar sus recursos para ese fin, la fiscalía abandonó la tarea.

Los familiares recurrieron a la Gobernación de Central para pedir ayuda para proseguir con los trabajos en el tajamar, pero todas las puertas fueron cerradas.

“Lastimosamente no tenemos apoyo, la fiscalía dice que no tiene los recursos para seguir con la búsqueda, y recurrí a la Gobernación de Central para una ayuda, pero no me hicieron caso”, expresó Espinoza.

Realizarán una manifestación para recordar a Dahiana

Dijo que para este domingo organizan una manifestación para recordar y exigir a la fiscalía que haga su trabajo. Igualmente, reiteró que todas las evidencias condenan a su exyerno y esperan la pena máxima.

También comentó que, José Amarilla, hermano de Joel, ya se encuentra en libertad, este fue detenido, porque supuestamente ayudó para que el cuerpo fuera tirado en el referido tajamar.

Existe un testigo que supuestamente vió cuando los hermanos Amarilla tiraban bolsas en la laguna de la azucarera de la familia Vaesken.