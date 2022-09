Eliminación de giro a la izquierda en Primer Presidente tiene oposición de vecinos

La Municipalidad de Asunción anuncia desde hace días que eliminó y prohibió desde hoy el giro a la izquierda en la intersección de la avenida Primer Presidente con Madame Lynch. Sin embargo, la señalética no fue colocada todavía. Agentes de la Policía Municipal de Tránsito están apostados en la zona para que los conductores sigan las nuevas alternativas.

Yendo por la avenida Primer Presidente, para entrar a Madame Lynch la Municipalidad de Asunción plantea que los conductores doblen a la derecha y sigan derecho durante cinco cuadras para hacer la rotonda de Aviadores del Chaco y retomar Madame Lynch en dirección contraria.

Circulando por Madame Lynch, la Municipalidad dispuso que en vez de girar a la izquierda, para ingresar a Primer Presidente los conductores giren a la izquierda en la rotonda de Aviadores del Chaco y circulen sobre esa avenida una cuadra, luego doblen a la derecha en la calle Juez Enrique Pino hasta Salvador del Mundo, doblen allí nuevamente a la derecha y sigan hasta retomar Primer Presidente.

No hay veredas sobre Salvador del Mundo, reclaman vecinos

Esta disposición entró a regir esta madrugada, pero bien temprano la Municipalidad de Asunción no había colocado aún la señalética. Cuando los funcionarios fueron a hacerlo, se encontraron con vecinos de la zona, que no quieren que se utilicen las calles alternativas porque, afirman, no están en condiciones para eso.

Los chicos van solos a la escuela y sobre Salvador del Mundo no hay veredas, por lo que temen los vecinos que ocurran accidentes, afirmaron. Con la oposición de los moradores de la zona, los funcionarios municipales resolvieron retornar después. Con todo, esta norma de tránsito, considerada necesaria para reducir los accidentes de tránsito, ya está vigente.