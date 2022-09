Recuerdan 155 años de la batalla de Villa Paso

La apacible “Villa del Pilar” fue invadida por fuerzas brasileñas un 20 de septiembre de 1867. Los soldados al mando del Cnel. Rufino Eneias Gustavo Galvao y Vizconde de Maracaju fueron recibidos por un grupo de paraguayos que resistieron hasta la llegada de refuerzos enviado por el Mcal. Francisco Solano López.

Las fuerzas enemigas fueron recibidas por 250 hombres de una pequeña guarnición compuesta por vecinos y soldados apoyados por muchas de las mujeres que permanecían en la Villa del Pilar, según la reseña histórica que contó el Tte. de Caballería Guillermo Román durante un acto en la ciudad del Pilar.

El acto de recordación se desarrolló ayer desde las 09:00 en el lugar conocido como Villa Paso donde según los datos históricos se desarrolló la batalla. Participaron autoridades departamentales, policiales, militares y estudiantes de la escuela básica San Ramón del barrio Guaraní de la zona.

El mariscal Francisco Solano López al enterarse del ataque brasileño envió a su escolta personal y unos 150 jinetes a cargo del coronel Felipe Toledo, relató el Tte. Román.

Agregó que los refuerzos paraguayos llegaron en un vapor de tres pequeñas embarcaciones. “La batalla fue rápida, pues los brasileños no esperaron a los jinetes paraguayos que encontraron caballos en las proximidades de la villa, ayudados por las mujeres de la ciudad”, dijo.

El militar indicó que el combate se produjo cuerpo a cuerpo y cargas al arma blanca. Los guaraníes llevaron de regreso al puerto a los brasileños que debieron retirarse derrotados, resaltó el Tte. de Caballería Guillermo Román.

Explicó que a pesar de la victoria paraguaya, los brasileños causaron grave daño a la guarnición, capturando cerca de 200 cabezas de ganado y alimentos de la villa, además de 60.000 cartuchos y otras armas y municiones valiosas para el esfuerzo bélico paraguayo.

El militar señaló que la Villa del Pilar fue abandonada el 27 de octubre de 1867.

“Conmemoramos esta fecha como testimonio de reconocimiento a la inigualable gesta heroica del soldado guaraní. Les invito a recordar a todos nuestros héroes; sean ellos las estrellas que guíen el sendero del bien común y la llama que alimenta nuestro espíritu en pos del ideal de una patria libre y soberana”, señaló.

Enorme resistencia de los vecinos

El intendente de Pilar Fernando Ramírez (ANR) destacó la resistencia del pueblo pilarense y de los vecinos en aquel combate contra los brasileños. Resaltó la valentía de las tropas paraguayas.

Recordó a un soldado de apellido Villamayor a quien las fuerzas enemigas intimaron para que se rinda, pero prefirió pelear con espada en mano hasta el último suspiro.

“‘Mientras conserve en la mano esta espada que me ha conferido la nación no me he de rendir’, luego de esta palabras recibió una descarga de balas de fusil y cayó muerto”, relató el intendente.

Añadió que como estos héroes, existen muchas personas que en el contexto actual defienden nuestra ciudad y nuestras tierras.

“Hoy estamos luchando como un pueblo unido en pos de un objetivo común. Para ver a nuestra ciudad cada vez más pujante, más limpia , más ordenada y para lograr grandes cosas, debemos dejar de lado nuestras diferencias y tenemos que trabajar en equipo”, mencionó.