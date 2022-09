IPS esconde déficit con nuevo sistema para retirar medicamentos, denuncian asegurados

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) reclamaron una vez más la nueva reglamentación impuesta por la Gerencia de Salud de la previsional. Los pacientes aseguran que la medida es para “esconder” el déficit de insumos y medicamentos que tiene el ente.

Según la nueva disposición, los pacientes crónicos del IPS ya no podrá protocolizar sus recetas médicas con los médicos clínicos, sino que deben indefectiblemente tener el aval de un médico especialista.

Esta situación ya genera las quejas de numerosos pacientes, que denunciaron que no pudieron retirar sus medicinas.

“Estoy podrida del IPS, hacen que todo sea más difícil. Fui (al Hospital Central) para que mi clínico me cargue mi medicina, telmisartán, pero no se puede. Para endocrinología me dicen que hay turno recién en dos meses. De dónde sacan que hay turnos, que ahora es más fácil. Mientras qué hago”, denunció una asegurada del IPS que prefirió no ser identificada.

Conseguir turnos en IPS es misión imposible, según pacientes

Magdalena Riveros también se quejó diciendo que es “misión imposible conseguir turnos en especialidades como dermatología, flebología, alergia, cardiología y otros”.

Otro asegurado sostuvo que la imposición de protocolizar las recetas con médicos especialistas “que te atienden cada 4 meses si hay suerte”, es simplemente para “esconder la crisis” que afronta la previsional.

“Están haciendo esto para esconder que en el IPS no hay ni enalapril. Apenas se consiguen turnos y, si conseguís, al final uno debe comprar todos los medicamentos porque acá no hay nada”, dijo Mario Cabral.

IPS defiende nueva reglamentación

El doctor Jorge Batista, responsable de la Gerencia de Salud del IPS, aseguró ayer que la nueva reglamentación es un beneficio para el paciente crónico y que, además, ayudará a liberar más turnos de consulta médica.

“Este modelo, lo que va a permitir es que el médico le empadrone al paciente de manera a que no tenga que ir todos los meses a consultar, sino dirigirse a las farmacias de sus localidades a retirar directamente sus medicamentos sin necesidad de recurrir a la consulta médica”, aseguró Batista.

Empadronamiento durará de 2 a 6 meses, dicen

Según indicó Batista, el empadronamiento puede durar de 2 a 6 meses, dependiendo del caso. “Una persona crónica no va a necesitar más de dos consultar al año para hacer el retiro de sus medicamentos”, dijo.

Protocolización de receta ayudará descomprimir demanda, aseguran

Batista refirió que este nuevo sistema incluso ayudará a descomprimir la demanda en la atención por especialidades.

“Va a liberar más turnos. Incluso las recetas pueden estar dirigidas a la localidad del paciente. Es decir que si el médico tratante es del Hospital Central, el médico puede direccionar la receta para que el paciente retire de su localidad”, indicó.

Otra ventaja -según dijo el representante del IPS- es que con esta nueva modalidad la receta tendrá una duración de 28 días y que tampoco se anula si en la farmacia interna de la previsional no se cuenta con todos los medicamentos al momento que el paciente busca sus medicinas.

El nuevo sistema comenzó a aplicarse en el Hospital Central a partir de agosto y este 30 de septiembre debe replicarse en las clínicas periféricas del área metropolitana y departamento Central. En el interior del país comenzará a regir a fin de este año.