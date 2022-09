Diputados salva del voto de censura al titular del IPS con “ley del ñembotavy”

“Es claro el artículo 2 del reglamento (de la Cámara de Diputados) que dice que 20 días hábiles, un cuarto de los Diputados tienen que presentar una nota por escrito para pedir (el tratamiento), y en el caso que no se presente, queda sin efecto y se considera que todas las respuestas fueron satisfactorias”, indicó el presidente de la Cámara Baja, Carlos María López (PLRA), confirmando que no existe ninguna convocatoria y con ello no se tratará el voto de censura contra el titular de IPS, Vicente Bataglia.

Lea más: Interpelación a presidente de IPS: Bataglia defiende desvinculación de 600 profesionales

Sobre el aparente desinterés generalizado tras la interpelación, que se realizó el pasado 16 de agosto, el presidente de Diputados pasó la responsabilidad a los líderes de las diferentes bancadas, que tendrían que haber tomado la iniciativa.

Apuntan a desinterés de los cartistas

Sobre todo apuntó a los que pidieron la interpelación, que era principalmente la bancada cartista.

Lea más: Jubilados denuncian que no pueden acceder ni a anteojos

Indicó que él puntualmente le exigió el plan de mejoramiento, lo cual le remitió posteriormente. Durante la interpelación, también se notó un tufo a “pecheo” de cargos, ya que varios diputados reclamaron por la descontratación de funcionarios, los cuales se puede sospechar son sus operadores políticos.

Consultado al respecto, López afirmó: “Hay que preguntarles a los que recibieron esos cupos. Yo no recibí nada”.

El diputado Hugo Ramírez (ANR, oficialista) defendió a Bataglia diciendo que los impulsores de la interpelación ni siquiera consiguieron 20 votos y que con ello “se dan por satisfechas las respuestas del presidente del IPS”.

“Yo creo que es justo, no merecía una interpelación. Creo que existen deficiencias en la administración pero que no ameritaba un pedido de interpelación que definitivamente tuvo un tinte electoral”, sostuvo Ramírez.