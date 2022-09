Denuncian supuesta mala praxis en veterinaria de Asunción

Juan Carlos Suarez, es un ciudadano asunceno que llegó hasta una clínica veterinaria ubicada sobre Alberdi y Tercera Proyectada para el cuidado rutinario de su mascota, un perro pequeño, de cinco años de edad. Según comentó, buscaba contratar los servicios de ducha y aplicación de vacunas antiparasitarias a su can, como lo hace cada año.

La sorpresa de Suarez fue que el animal salió del centro asistencial sin poder caminar.

“En el lugar no nos dieron ninguna libreta de vacunación, no nos dieron factura, nada que demuestre los fármacos que utilizaron en mi perro”, refirió el denunciante. Indicó que en la clínica no se hicieron responsables de lo sucedido. Suarez comentó que adujeron que el can habría recibido un golpe, pero fuera de la clínica.

Ante la denuncia, contactamos con la propietaria del sitio, que se presentó como Ana Romero. Consultada sobre el hecho, respondió que el abogado de la veterinaria se comunicaría con ABC Color para el descargo. “No digo nada al respecto”, añadió.

Abundan clínicas veterinarias “mau”, según Senacsa

Desde el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa), que es la institución que otorga las habilitaciones para el funcionamiento de clínicas veterinarias, manifestaron que existen muchas sin registro para funcionar.

La directora de Registros del Senacsa, Dra. Gloria Alarcón, comentó que la mayoría de las denuncias provienen de locales que no están habilitados.

Sobre la clínica denunciada, la directora no dio mayores detalles sobre su registro, debido a que es necesario que el denunciante solicite dicho documento por nota. Alarcón comentó denuncias contra maltrato animal o mala praxis puede realizarse en la Dirección de Salud y Bienestar Animal o en la Fiscalía.

La funcionaria del Senacsa comentó que tienen en registro un aproximado de 300 clínicas, pero el doble de esta cifra podría tratarse de “clínicas mau”, que funcionan de forma irregular.

Requisitos con los que debe contar una clínica veterinaria

Según Alarcón, toda clínica veterinaria debe contar con un asesor técnico veterinario, que puede ser el mismo propietario. El mismo debe tener registro profesional que avale sus conocimientos. Asimismo, deberá estar constituida como firma y contar con patente comercial. Todos los documentos se presentan al Senacsa.

Asimismo, existe una tasa que debe pagar el propietario conforme al tipo de servicio que ofrece el local. Existe categorizaciones y cánones diferentes a pagar.