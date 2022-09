Preparamos a las mascotas para la nueva estación

¿A quién no le gusta reanudar las actividades físicas en primavera? Es una propuesta tentadora ya que empezamos a dejar atrás los días fríos en los que solo queremos estar encerrados o en cama, y esto aplica no solo a los humanos, también a las mascotas, y más aún si tenemos un peludito en casa muy activo que le encanta correr y jugar. Pero atención, que no solo se trata de paseos, también de iniciar otros cuidados, te contamos cuáles son.