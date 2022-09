Cambian al director de la Duodécima Región Sanitaria

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) en un acto protocolar que se desarrolló en el salón auditorio del Hospital Regional de Pilar, procedió al cambio del director de la duodécima región sanitaria, Doctor Anibal Espinola, y en su reemplazo asumió el Dr. Javier Alfredo Alvarenga Vargas, por resolución DGRRHH N°4.725 del MSP.y BS. El Dr Alvarenga se desempeñó últimamente como director del hospital de Alberdi.

El acto contó con la presencia de la Directora General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, Dra. Leticia Pintos; del Asesor de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, Dr. Roque Silva, así como autoridades departamentales, locales, directores de servicios, personal de blanco y administrativo de los diferentes servicios de salud de la región.

La Dra. Leticia Pintos dio la bienvenida al Dr. Javier Alfredo Alvarenga Vargas, a quien pidió trabajar con todo el esfuerzo en pos de la salud de los pobladores del departamento. A su turno, el Dr. Javier Alvarenga mencionó que llega para sumar al equipo.

“Asumo la dirección de la duodécima región sanitaria para servir con todas mis fuerzas. Lo haré con patriotismo y amor a la salud pública, con toda fortaleza, sabiduría y templanza en los momentos difíciles, que de seguro los habrá, no los voy a defraudar”, mencionó el Dr. Alvarenga.

Pidió a los directores de servicios, médicos, personal de blanco y administrativos en general, el acompañamiento permanente como compañero de trabajo y no como jefe, “me tendrán a su lado en todas las circunstancias porque vine a sumar”, agregó el nuevo director regional.

El Doctor Alvarenga felicitó al Dr. Aníbal Espínola y su equipo por el trabajo realizado al frente de la institución durante los tres años de gestión, marcando hitos históricos en salud pública especialmente durante la pandemia, siendo Ñeembucú uno de los departamentos con mayor y mejor cobertura en vacunación contra el COVID-19.

El Dr. Aníbal Espínola señaló que deja la administración con la frente en alto. “Me ha tocado bailar con la peor situación, primero la inundación y luego la pandemia, que gracias a un trabajo en conjunto hemos superado”, señaló el médico.

Cambio por presiones políticas

A un sector de la sociedad no le gustó el cambio realizado en la duodécima región sanitaria. Expresaron que el cambio obedece a una presión política por parte de la candidata a gobernadora oficialista, Nélida Isabel Arrúa.

Indicaron que la misma supuestamente había solicitado la contratación de varias personas en diferentes puestos y centros de salud, pero que el Doctor Aníbal Espínola se opuso al pedido, lo que ocasionó su destitución del cargo.

No es la primera vez que acusan al sector oficialista de supuestamente meter presión para cambiar a personas que no comulgan con el movimiento interno del partido colorado.

Varias personas denunciaron públicamente que fueron suspendidos en sus trabajos o que se le ha echado por no coincidir con la postura del movimiento Fuerza Republicana en mantener a Nelida Arrúa como precandidata a gobernadora, inclusive personas que han ingresado por concurso de oposición a un cargo público.

Negó las acusaciones

Nelida Isabel Arrúa negó todas las acusaciones y dijo que ella no tiene ningún poder para hacer los cambios. Incluso manifestó que no le conoce al nuevo director de la duodécima región sanitaria, Dr. Javier Alvarenga. “Yo no le conozco al nuevo director, nunca me crucé con él, ahora resulta de que todo lo que pasa yo soy la culpable”, manifestó.

“Me culpan por que supuestamente las damas con honor se fueron a hacer una donación de frazadas al hospital y se sacaron la foto con el doctor Espínola, donde también estuvo el candidato a gobernador de HC, Víctor Fornerón, y que por eso supuestamente yo pedi la destitucion. Es la mentira más grande que han generado”, dijo la mujer.

En otro momento desmintió el pedido de contratación de más personas en el hospital y en el centro de salud. “Yo se perfectamente que el Ministerio de Salud está sin presupuesto porque el Ministerio de Hacienda no le está dando. Pero demasiado poder ningo ya tengo entonces”, ironizó.

Alliana tuvo siempre el poder

La precandidata a la gobernación de Ñeembucú, Nelida Isabel Arrúa, aseguró que el que tiene el poder en Ñeembucú es el diputado Pedro “Mangui” Alliana. “En el departamento sabemos que el que siempre manejo y que tuvo siempre el poder en todas las instituciones públicas del es el diputado Pedro Alliana” refirió.

“El que le carajeó, le amenazó siempre, fue Alliana, y que que tuvo el poder y el manejo de las instituciones siempre fue Alliana. Todos los jefes de reparticiones están a su cargo y el funcionariado completo. Incluso él es el que le amenaza si no ponen sus calcomanías por su vehículos , yo no mando poner calcomanías por ningún vehículo”, refirió Nelida Arrúa.