Pedro Halley denuncia persecución política y advierte que no se retractará de sus dichos

El exgerente de Prestaciones Económicas del IPS, destituido a mediados del año pasado por denunciar manejos irregulares en los fondos jubilatorios, denunció una vez más persecución política específicamente por parte de la senadora Lilian Samaniego, de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El exfuncionario, quien actualmente ejerce el derecho en forma particular y es además precandidato a diputado por el movimiento Fervor Republicano del Partido Colorado, declaró recientemente ante los medios de comunicación que muchos de los altos cargos en el IPS son propuestos, recomendados y sostenidos por la mencionada senadora.

Dos escribanos en un mismo día

Posteriormente, tras estas declaraciones, Halley relató a ABC Color que durante la jornada del jueves recibió la visita en su oficina de una supuesta escribana de Lilian Samaniego, quien se identificó como Johana Ortega y le pidió que se rectifique en las acusaciones que hizo a través de la prensa sobre que la senadora tiene injerencias en IPS.

Como él se negó a rectificarse, la profesional lo presionó, pero cuando él le recordó que estaba coaccionando a un precandidato a un cargo electivo, esta retrocedió en sus intenciones y le dijo que volvería a reportarse con su mandante, Lilian Samaniego.

En todo momento, Halley dudó de la legalidad de la escribana que lo visitó, pues no llevó consigo un libro de actas ni le dejó una tarjeta.

Leer: Plan para manotear fondos de IPS es inconstitucional y peligroso, alerta Halley

Farmacéuticas también lo intimaron

Lo más singular de todo fue que esa misma tarde el abogado Halley recibió la visita de un segundo escribano, identificado como Doldán Livieres, representante de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), quien -según Halley- sí se presentó con su acta y documentos respaldatorios.

Este segundo profesional también le pidió que se retracte, pero con respecto a los dichos sobre corrupción en la compra de medicamentos de la previsional.

Pedro Halley denunció en estos días que muchos medicamentos se sobrefacturan, o bien se entregan de mala calidad o no se entregan, “y los que realmente pagan el pato son los asegurados”, recalcó Halley.

Se rectificó

Ante este escribano, Pedro Halley tampoco se rectificó; es más, se ratificó en sus declaraciones y además en la deuda que tiene el IPS con las farmacéuticas.

En este contexto, el exfuncionario de la previsional subrayó que esa millonaria deuda de US$ 242 millones “debe depurarse y pagarse solo lo que corresponde, pero no por medicamentos truchos que no se entregaron”.

Tras esto, el profesional que lo visitó se limitó a tomar nota y retirarse.

Halley aclaró que no teme a este tipo de “intimaciones notariales que supongo son para demandarme”.

Lea más: Convocan a Pedro Halley para conocer situación de los fondos jubilatorios del IPS

No se callará

Denunció que estas acciones son “una persecución de una rosca política que quiere callarme porque estoy diciendo cosas que les molestan a sus intereses”. Enfatizó que no se va a callar pese a las advertencias.

Subrayó que no lo están intimidando solo a él, pues se describió como “un simple portavoz”. “Están intimidando a un movimiento interno del Partido Colorado, independiente y disidente”, advirtió.

Adelantó que seguirá sacando a luz otras denuncias referentes a la previsional.

Brindó más detalles sobre la deuda a las farmacéuticas y reclamó que hay un trabajo de auditoría que debe hacer el IPS, como administrador del dinero de los asegurados, antes de pagar.

“Un esquema bien montado”

“Antes de pagar, que hagan ese control, es su obligación, no que paguen a ciegas. Para más, US$ 242 millones que IPS no tiene en un momento político, y como no tienen, convenientemente el diputado Samaniego presentó un proyecto de ley para usar fondos de pensiones y pagar deudas a los proveedores; es decir, es un esquema muy bien montado para sacar plata al IPS”, denunció Pedro Halley.

Enfatizó que “independientemente del partido o color, los fondos de pensiones no se deben tocar, son sagrados”.

Más info: “Quieren desfondar lo más sano del IPS: las jubilaciones”