Vera Báez presenta amparo constitucional para recuperar su cargo de gobernador de Guairá

El ejecutivo departamental colorado cartista Juan Carlos Vera Báez prácticamente amaneció en su despacho en la Gobernación del Guairá, después de haber tomado a la fuerza posesión de esta en medio de incidentes. Hasta la fecha, el mismo no ha sido notificado del corte administrativo hecho por el interventor Pablo Vera Insaurralde y este último todavía es el ordenador de gastos, teniendo en cuenta que aún no se ha realizado el traspaso o cambio de firmas.

En ese sentido, Vera Báez, a través de su abogado Rodolfo Mendoza, presentó un amparo constitucional ante el Juzgado Penal de Garantías de Villarrica, a cargo del juez José Dolores Benítez, con el fin de conseguir su restitución al cargo. Sin embargo, el magistrado se declaró incompetente de atender en la causa y la remitió ante el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Hemos esperado mucho al interventor para que nos entregue el corte administrativo, aún no lo ha entregado, pero de todos modos ingresamos acá en el despacho y estamos haciendo oficina. Presentamos un amparo constitucional porque en la Junta quieren apropiarse de algo que no les corresponde. Estamos a merced de la Cámara de Diputados y aguardaremos lo que se decida ahí”, sostuvo el gobernador.

Niega acuerdo con ministro del Interior

El ministro del Interior, Federico González, había afirmado que en conversación con el gobernador Juan Carlos Vera Báez habían pactado que “al final de la intervención quedamos en que iba a asumir el presidente de la Junta Departamental”; sin embargo, Vera negó categóricamente que haya hecho algún acuerdo.

“Eso desmiento categóricamente. Él (ministro) a la mañana me propuso que haya un diálogo entre el presidente de la Junta y el interventor. Ese diálogo no se produjo. Ayer me instó a que entregue el cargo al presidente, le dije que no. Por algo estuve luchando todo el día para poder entrar y estoy legítimamente en mis funciones. Obviamente, acá la pelea es por la administración a pocos meses de las internas”, expresó Vera Báez.

Asimismo, indicó que “este problema es netamente político y creo que en pocos meses los colorados vamos a estar todos abrazados de vuelta. Yo tengo esa soltura y esa altura moral, además me considero un buen colorado que voy a tratar de estar con el candidato electo por el pueblo. Voy a ser respetuoso de la voluntad popular y probablemente ser el nexo entre los movimientos acá en el Guairá”, expresó, recordando que la idea de su destitución proviene del propio oficialismo colorado.

Encargado de despacho

El presidente de la Junta Departamental, Juan Rojas (PLRA), ayer se autoproclamó como encargado de despacho de la Gobernación del Guairá, alegando que Vera Báez no puede asumir su cargo hasta tanto la Cámara de Diputados resuelva su destitución o no.

“El interventor me entregó a mí el corte administrativo; por ende, quedé como encargado de despacho. El gobernador está apartado de su cargo, no puede volver a ocupar su estatus, solo la Cámara de Diputados se puede expedir en ese contexto de readmitirlo o destituirlo de su cargo. No podemos estar en manos de alguien que tiene sospechas de multimillonarios desfalcos a la institución. Es por eso que desde el Ministerio del Interior se hizo el acuerdo, para que yo pueda quedarme como encargado de despacho”, argumentó Rojas, a pesar de que Vera negó que exista algún acuerdo.

Sin quorum

Para las 9:00 de este martes estaba prevista la realización de la sesión ordinaria de la Junta Departamental en que debía discutirse la situación actual de la Gobernación del Guairá, pero solo cinco de los 14 concejales se presentaron.

